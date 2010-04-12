zzzzzz написав:А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый. Придется расходы резать миллиардов на 50 Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.
Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью. Если тема спорта далека то ... Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду. Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.
а вы вспомните 90-тые годы. Примерно поймете, что такое секвестр. Если он будет очень сильный, то может дойти до полутеплых батарей и веерных отключений электрики. Что в свою очередь повлечет очереди за хлебом, как это было в 93-95 гг в Харькове.
Заканчивается маркетинговый год у аграриев, уместно подвести предварительные итоги.
Маркетинговый год июль-июнь
Производство зерновых в Украине в 2019/20 МГ (маркетинговый год, июль-июнь) увеличится до 94 млн тонн (2018/19 МГ, по оценкам УЗА - 92 млн тонн). Об этом сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев на пресс-конференцию 19 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Ожидаем 94 млн тонн зерна. Любое перепроизводство будет востребовано на внешнем рынке. На ближайшие три-четыре года ожидаем роста производства до 100 млн тонн, экспорта - до 70 млн тонн", - рассказал Горбачев.
По его словам, площади под зерновыми культурами в Украине стабильны, а объем производства зависит от климата. В лидеры по производству выходят западные области Украины, и данная тенденция сохранится.
Горбачев также подчеркнул, что в текущем сезоне максимальный месячный объем перевалки зерна составил 6 млн тонн, что развеивает сомнения, сможет ли страна в перспективе нарастить экспорт до 70 млн тонн зерна.
Президент УЗА отметил, что топ-10 экспортеров зерна осуществляют 71% экспорта, основные направления экспорта - Европа, Азия и Северная Африка. Горбачев рассказал, что проблема с фитосанитарными требованиями Индонезии остается актуальной. Кроме того, УЗА хочет изменить экспортные протоколы с Китаем, в частности, включить пшеницу и изменить требования по ячменю - Китай требует искать "болезни, которых никогда в украинском ячмене не было обнаружено".
Горбачев рассказал, что стоимость перевалки в Украине снижается, поскольку растет конкуренция и снижаются операционные затраты, однако проблемы с железной дорогой остаются "узким местом" логистики.
"Укрзализныця" ежегодно увеличивает перевозку зерна, но не успевает за динамикой выращивания и экспорта зерна. Если будем экспортировать 70 млн тонн зерновых, то "Укрзализныця" должна улучшить эффективность на 50%: количество вагонов - с 50 тыс. до 75 тыс. в месяц", - отметил президент УЗА.
Он также добавил, что развитие речной логистики тормозят вопросы ремонта шлюзов и платы за открытие шлюзов.
По официальным данным Минагрополитики, производство зерновых и зернобобовых в 2018/19 МГ составило 70,1 млн тонн, в 2019/20 МГ вырастет до 70,8 млн тонн.
Экспорт зерна с начала 2018/19 МГ по состоянию на 14 июня 2019 года составил 48,3 млн тонн (+26% к 2017/18 МГ) при прогнозе экспорта на 2018/19 МГ около 49 млн тонн зерна. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3133080
zzzzzz написав:А вот секвестр бюджета нам всем светит ооооочень не слабый. Придется расходы резать миллиардов на 50 Пересмотр параметра бюджета называется - секвестр.
Допустим Вам из-за пробок было негде припарковать авто, оставив машину за пару кварталов Вы решили пройтись. И тут задышка, колит в боку. Принимаем решение этим же вечером идти на стадион бегать. Ставим цель 10 км, так как мозг помнит, что в молодости то столько пробегал. Приходим на стадион и после третьего километра (когда понимаешь что ты ноль) - секвестр - пожалуй ограничусь пятью. Если тема спорта далека то ... Приходите Вы в ресторан, на юбилей босса, там столько всего вкусного, план - съесть все. После второго стола - секвестр - пожалуй торт я уже не буду. Что такого опасного в секвестре ? Объясните мне. Пересмотр завышенных ожиданий.
Пример не совсем корректный. Давайте я приведу другой. Предположим Вы решили проехать на автомобиле от Харькова до Львова, а деньги на топливо решили собрать с должников по дороге. И вот уже в Киеве Вы понимаете, что должники отдают не охотно и не всё. Вы становитесь пред выбором. 1.Высадить пассажиров, отцепить прицеп, сбросить багаж, а так же более активно прессовать должников на оставшейся части пути. 2. Или преодолеть часть пути, прицепившись к попутке.(Т.е. кредитнуться)
Но попутки не очень хотят тащить Ваш автомобиль в полном снаряжении. Т.е. сброс части нагрузки видится неизбежным.
Вот такого рода секвестр предстоит. Однако Вы правы. Нет ничего зазорного в пересмотре завышенных ожиданий. Тут важны детали
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price