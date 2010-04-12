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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1570157115721573

Найнижчий курс долара на міжбанку до 30.09.2019 буде:

Опитування проводиться до Пон 30 вер, 2019 14:22

Валютный рынок в контексте ДС 2.7 5 187
вище 25.65
53%
100
25.55 - 25.6499
12%
23
25.45 - 25.5499
8%
15
25.40 - 25.4499
8%
15
25.35 - 25.3999
3%
5
25.30 - 25.3499
1%
2
25.25 - 25.2999
3%
5
нижче 25.25
12%
22
Всього голосів : 187
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 15:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

А что сегодня случилось такого, что аж такая коррекция после вчерашних 13 копеек пошла?
NDV
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:07

  NDV написав:А что сегодня случилось такого, что аж такая коррекция после вчерашних 13 копеек пошла?


Эра гривны продолжается ... :mrgreen:

  Zebra написав:Это какая то катастрофа
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:11

  Yuri_61 написав:Рижик зовсім щось охляв :mrgreen:
А яка ж апофіозна спроба була розкачати курс під вибори.
Приват ще досих пір па26,25 держить (головний спекуль)
наівні спекулі
алєні, по крайній мірі, в моїй персоні перевилися :wink:
після виборів жду па25,9
ох накуплю баксиків!!!
по сладчайшему курсу накуплю на всє
та шо там, почекаю 2020 року і па22,00 скуплюсь
всьо, банкіри, скінчився ваш час, алені порозумнішали різко, по крайній мірі в моїй персоні
тому не чекаю вже від нині валютних коливань. Не буде навіть па28 навіть.
це моє тверде імхо

Білочка сьогодні наливала по 25,90 новими купюрами з номерами по-порядку (Київ), якраз дали гривню і я взяв на всі.
Якось дивно, вчора чекав, що сьогодні буде дорожче, десь мінімум 26,20 і навіть не планував купувати зелень. А он воно як буває.
Василь-Рівне - в ігнор forever!
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Та да, у меня на счету ФОПа зависла хорошая сумма, уже ФОПа несколько месяцев как нет, а я все жду нормальный курс чтобы снять деньги хахаха
NDV
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