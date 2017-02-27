Додано: Пон 19 сер, 2019 23:12

я созрел на долгосрочный прогноз ( по любому это более в тему оффтопа про бабушек пенсию демографию и яйцане помещается весь график миняйло по этому даю ссылкой .Так вот мой прошлый прогноз базировался на уверенности в том что мы не пробьем предыдущее дно августа 2017 года 25,77 / 25,63, но мы его пробили,но зато мы еще не пробили дно 2016 ~24,7 , так вот по моему скромному мнениюесли мы пробиваем ( доходим до) ~24,7 - тогда дальше валимся с вероятностью 100% до уровня дна сеньтября 2015, а это около 22,35/22,55если мы не пробиваем 24,7 , то тогда следующие цели однозначно выше чем прошлый пик августа 2018 28,15/28,23так что смотрим будет обвал до 24,7 или нет