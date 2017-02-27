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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2677267826792680>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 2.8 5 350
Не нижче 24.50
56%
195
24.25 - 24.49
7%
23
24.00 - 24.24
11%
39
23.75 - 23.99
4%
15
23.50 - 23.74
5%
17
23.25 - 23.49
1%
5
23.00 - 23.24
4%
14
Нижче 23.00
12%
42
Всього голосів : 350
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:24

  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега

паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.

:mrgreen:

7
24.48-24.50/24.55
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:25

  холява написав:
  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3

.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....


а я зарёкся ближйшие 3 года как минимум вообще смотреть на баксы. Сейчас это очень стрёмно.
Только гривна!
Так как хорошо загнали в бакс па 27+ население. Афёра столетия.
Теперь они выдуривают у населения бакс па24.+ а сокро по 23+
и могут до 16 спустится. Легко.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:34

Yuri_61 ...и до 8, а потом обратно 40-32-26-23 ?
Фантасты.
Rack
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:38

  Rack написав:Yuri_61 ...и до 8, а потом обратно 40-32-26-23 ?
Фантасты.

У дяди Юры сегодня день зеленого гнева, а бывает наоборот - патриотического, смотря с какой ноги встанет :mrgreen:
kwon
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:39

  Yuri_61 написав:
  холява написав:
  mephala написав:
.....а ведь есть еще и прибыльная часть , которую ОЧЕНЬ БЕРЕЖНО ПЕРЕВОЖУ В ДОЛЛАР ....


а я зарёкся ближйшие 3 года как минимум вообще смотреть на баксы. Сейчас это очень стрёмно.
Только гривна!
Так как хорошо загнали в бакс па 27+ население. Афёра столетия.
Теперь они выдуривают у населения бакс па24.+ а сокро по 23+
и могут до 16 спустится. Легко.[/quote]

Ну ,хорошо .....вот , ВЫ сдали доллар по 24,50.
купили товар , а потом его продали с прибылью и так не один раз ...
..плюс ну хотя бы 8-10 % на каждой сделке

...каждый раз откупая доллар и отфильтровывая прибыль

Ну , многие попали ...так не сидите на месте , думайте , работайте , покупайте продавайте ...ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
холява
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 12:56

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Прикупил еще доллярив немного.
И сдавать не собираюсь)
antonpashko2710
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:01

Re: Валютный рынок в контексте ДС

я думаю гривна опустится тк сейчас, по мимо того что нерезы загоняют ярды долл в овгз, играет еще фактор сезонности.
рисковая была осень. но риски ушли. осталось 2 недели до декабря, а там длинные праздники, потом начало посевных где с/х живенько распаковывают свои заначки и начинают сдавать баксы, что еще больше будет давить на бакс. Считаю что до июня можно сидеть в грн. И есть все шансы провалиться до 23-22 грн.
kivin
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:03

  mephala написав:
  kivin написав:окна опустили прием до 24.3
у людей в глазах паника и безнадега

паніка тільки в тих хто тримає в баксах. хто в гривні то паніка відсутня.

Бо таких нема, ну крім Долярчика))
twin
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:05

  kivin написав:я думаю гривна опустится тк сейчас, по мимо того что нерезы загоняют ярды долл в овгз, играет еще фактор сезонности.
рисковая была осень. но риски ушли. осталось 2 недели до декабря, а там длинные праздники, потом начало посевных где с/х живенько распаковывают свои заначки и начинают сдавать баксы, что еще больше будет давить на бакс. Считаю что до июня можно сидеть в грн. И есть все шансы провалиться до 23-22 грн.

Я б не був такий впевнений, "змельні бунти" тільки набирають оберти...
twin
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2019 13:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Тем временем Белочка USD 24.42/24.48, Юнекс 24.39/24.49
Межбанк показывает: 24,445
сосед
 
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