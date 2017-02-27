Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано. Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем,медленного снижения ставок, и, если, без внешних форссмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся..
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 21:57, всього редагувалось 2 разів.
дарий написав:Главное без паники, про Пирамиду давно и уже много написано. Пока рулит МВФ-НБУ (читаем ФРС где-то в душе) на моменте, може, шо -нибудь, путем медленного снижения ставок, и, если, без внешних форсмажоров, с учетом опыта Старших товарищей и активности Молодых реформаторов, к 2021, как-то и выкарабкаемся..
Востаннє редагувалось дарий в Чет 21 лис, 2019 22:46, всього редагувалось 1 раз.
Зашел на страничку рейтингового агентства Moody's. А там заголовки один лучше другого.
"Прогноз по банковской системе Германии меняется на негативный" 21 НОЯБРЯ 2019|MOODY'S INVESTORS SERVICE Рентабельность и общая кредитоспособность банков в Германии снизятся в течение следующих 12-18 месяцев, поскольку сверхнизкие процентные ставки продолжают усугублять сложные условия работы в системе. Коммерческие банки и финансируемые депозитами учреждения, в частности, будут изо всех сил пытаться перевыполнить свои расходы, даже если резервы на случай потери займа будут на неустойчивом минимуме.
"Негативный прогноз для глобальный развивающихся рынков на 2020 год" Наш негативный прогноз отражает продолжающееся замедление роста на глобальном и развивающемся рынках с изменениями в торговой политике, политических приоритетах и финансовых потоках. На этом фоне эмитенты долговых обязательств развивающихся рынков более уязвимы перед внезапными потрясениями.
"Возникающий дефицит текущего платежного баланса Китая поставит под угрозу долгосрочную финансовую стабильность, создав угрозу для кредитного качества Китай: увеличение кредитной дифференциации между регионами и секторами" Переход к дефициту - поскольку быстро стареющее население Китая и другие социальные тенденции ведут к снижению сбережений - могут повлиять на кредитный профиль суверенного государства, если это произойдет быстрее и в большей степени, чем мы ожидаем в настоящее время.
На текущий момент главный иностранный депозитарий, в котором сосредоточены украинские ОВГЗ — это Clearstream. Он немецкий, и в нем находится гособлигаций нашего Минфина на 52 млрд грн.
Александр Дубинский назвал ключевых покупателей портфеля, сформированного в Clearstream:
75% гособлигаций купил Citigroup (Лондон); 10% — ICBC Standard Bank; 7,5% — Goldman Sachs; 4,2% — Merrill Lynch; 2,6% — JPMorgan Chase; остальное — другие нерезиденты. «Это брокеры, которые получили указание купить бумаги, и вывести на счета. Учитывать их не в украинском Ситибанке или ING Bank, а именно в Clearstream — заграничном депозитарии. Для чего? Чтобы никто не мог узнать конечных держателей бумаг, например, при расследовании уголовного дела», — подчеркнул народный депутат.
И сразу напомнил, что особенно активно финансовая пирамида ОВГЗ начала расти в 2019 году, после прихода на должность председателя Нацбанка Яков Смолий.
«Я вам гарантирую, что Нацбанк не знает, кто является конечным держателем ОВГЗ, и получить эту информацию не может. Потому что у него нет на это полномочий. Если регулятор в Британии или Германии захочет получить информацию о конечных держателей ОВГЗ — он их получит, а украинский НБУ — нет», — заметил Александр Дубинский.