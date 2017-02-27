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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3550355135523553>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 175
ниже 23
8%
14
23.01-23.50
14%
24
23.51-24.0
15%
26
24.01-24.5
18%
31
24.51-25.0
11%
19
25.01-25.5
14%
24
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
26
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:08

Вкладчик1234
Вы до лета планируете , или на пару недель ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:18

В зависимости от новостного фона. Этой суммой могу ждать и до лета.
По плану где-то к началу посевной откупиться.
Надеюсь аграрии "засеют" зелень нормально :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:20

Вкладчик1234
Так посевная в начале марта вроде начинается.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:23

  zzzzzz написав:Так посевная в начале марта вроде начинается.

В базовом сценарии откупить в этот период.
Если будет положительный новостной фон, и тренд на укрепляж - поеду на гривнепоезде до лета :) Это оптимистический сценарий.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:23

  prodigy написав:
  freeze написав:
  Libo написав:Перед Гончаруком стоит важнейшая задача - реформировать наши государственные институты, пораженные коррупцией. Он с ней хорошо справляется. Менять его ни в коем случае не надо. Он все делает правильно.


Гончарук не вылетел только потому, что Зеленскому не понравилось, что инициатива развода пошла от жены. Это неприятно, когда фактически подчиненный, без предупреждения ставит ультиматумы и ставит вышестоящее начальство на растяжку. История с отставкой не закончилась, она просто немного растянулась во времени.


4 февраля доклад Гончарука ...ждемс

Оливье Гончарука :mrgreen:
Витька,извинись,я всё прощу
http://memesmix.net/meme/wvsdd6 Хокку.Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:31

Вкладчик1234
А какой поезд до востребования дает 15%-й бульён ?)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:35

Сейчас самое лучшее - это стабильный курс в районе 25-26. ОВГЗ достаточно хорошо раскручены - снижайте ставки по ним параллельно со снижением учетной ставки хотя-бы до 8-9%.Нужно радикально снизить стоимость кредитного ресурса с тем, чтобы можно было кредитовать экономику. Снизить доходность привлекаемых от банков ресурсов со стороны НБУ , что-бы последним было интересно кредитовать производителей. Оживление экономики - путь к увеличению роста ВВП. И это на первом этапе.
Ваш персональный банкир в мире финансов - http://personalbanker.com.ua/
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:51

zzzzzz mono
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:56

  zzzzzz написав:А какой поезд до востребования дает 15%-й бульён ?)

Банк Форвард, карта "коко-дебетная", и у меня есть ещё "депозитка" (эту уже не выпускают)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2020 11:59

  KULANDALE написав:Сейчас самое лучшее - это стабильный курс в районе 25-26. ОВГЗ достаточно хорошо раскручены - снижайте ставки по ним параллельно со снижением учетной ставки хотя-бы до 8-9%.Нужно радикально снизить стоимость кредитного ресурса с тем, чтобы можно было кредитовать экономику. Снизить доходность привлекаемых от банков ресурсов со стороны НБУ , что-бы последним было интересно кредитовать производителей. Оживление экономики - путь к увеличению роста ВВП. И это на первом этапе.


Обсуждалось на субботнем оффтопе. Без соответствующего законодательства, с полноценной защитой прав кредитора, чтобы ни вписанные дети, ни барышевские суды, ни обстоятельства форс мажора - не давали заемщику права бесплатно пользоваться кредитом. Вы верите, что в нашем социалистическом государстве банкам дадут право изымать банковское имущество у неплательщика? И потихоньку приучивать к дисциплине? Без этого ставка ЦБ никакой роли не сыграет, кроме того, что деполюди получат меньше.
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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