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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3588358935903591>

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.5 5 191
ниже 23
7%
14
23.01-23.50
13%
25
23.51-24.0
14%
26
24.01-24.5
19%
37
24.51-25.0
12%
22
25.01-25.5
15%
28
25.51-26
6%
11
выше 26
15%
28
Всього голосів : 191
Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2020 23:49

  Вкладчик1234 написав:
  Дед Мороз написав:Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.

Скоро и на улице Дедов Морозов, таривших баксы 5 лет назад по 30грн+, - будет праздник :)

ага, у всех.
  Вкладчик1234 написав:На всякий случай прикупил ещё 1000USD по 26.60 в Альфе онлайн. Гривна осталась только на кредитках :)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:04

  Yuri_T написав:
  Вкладчик1234 написав:
  Дед Мороз написав:Запомним этих Реалистов,Вкладчиков и Алексов.Запомним,для того,чтобы выразить соболезнования их близким.Ведь это сродни лудомании.

Скоро и на улице Дедов Морозов, таривших баксы 5 лет назад по 30грн+, - будет праздник :)

ага, у всех.
  Вкладчик1234 написав:На всякий случай прикупил ещё 1000USD по 26.60 в Альфе онлайн. Гривна осталась только на кредитках :)


Эрик Найман, тоже, так же сделал. по 26.6. Он занимается экономикой с 85 года. С 90-х и в 2000-х.

Я по 25.2, потом продал почти сразу и купил контрабас за гривны.

Есть фраза: "Девушка танцует с тем кто ее кормит". Кто знает когда и чем ее будут кормить? Курс может реально пойти на 12, если буду кормить так как Турцию или так как Тайланд в до 96года.
Востаннє редагувалось proftpd66 в Чет 23 січ, 2020 00:06, всього редагувалось 2 разів.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:05

  холява написав:
  Aps написав:
  холява написав:Налоги при завозе платишь (НДС ).
Дальше контроль местной налоговой.

Просто уже несколько приятелей собрались , перекрестились и уже первую прибыль получают за рубежом.
Ни один не пожалел.
Жалеют , что не раньше свалили.


А за рубежом насколько налоги гуманнее чем у нас в этом бизнесе?


Может быть и не гуманнее ,.... НО ТЕБЯ НИКТО НЕ ДЕРГАЕТ .
Понимаете ?
У тебя не меняют правила игры(налогообложение).
Тебе не говорят что за то, что кто то получает сверх прибыль по зеленой энергетике , должна заплатить ВСЯ страна , от пенсионеров до служащих.
И это называют достижением , да в ж...у такие достижения .

У ВСЕХ (может вы шрифт не отличите , то повторю )В С Е Х одинаковые правила игры !


На сим заканчиваю уверения в настоящем налогоплательщике,....

1) кто ваа мешает свои $30-60к вложить в зеленую энергетику и отбить за 4 года? Вы готовы ждать выхода в ноль 4 года? В ноль за 4 года! Это не ликвидный актив продать его как долары вы не сможете и снять как депозит тоже и продать на вторичке те более...
2) в Украине вкладывать деньги на минимум 4 года толькород честное слово (закон) который могут в любой ммент изменить?
3) сейчас уже для новых вступивших в ряды зеленых условия значительно хуже
Меньше $30000 вкладывать в зеленую энергетику вообще не выгодно выход в ноль 6 лет лучше уж на депозиты по такое же честно слово от государства ...
Самому очень нравилась идея зеленой эергетики на тот момент года два назад это было выгодно , но у меня не было возможности вложить 30к $
идем к ~22грн=$1,а потом к 36-55. Рокадные дороги и вражеские части на границе строятся, учения проводятся, газопровод ведут в обход. После подписания любого мира нападение РФ неизбежно, смотри пакт Молотова-Риббентропа
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:06

  rasmus написав:Народ,
А все же почему такое желание у многих курс доллара иметь выше нынешнего?

- чтобы не было обидно за доллар, купленный дороже и намного?
- убеждение, что цены никогда не станут ниже?
- кто зарабатывает в долларе - понятное желание
- забота о бедных и несчастных экспортерах (олигархи)?
- недоделанный бюджет? Так кто им доктор, если завышенные цифры планируют ...

Волны я не упоминаю, это спекулятивная составляющая, будет всегда.



У меня желание, чтобы курс доллара был выше (хотя мне выгодно сейчас,что я могу купить больше валюты ежемесячно на халяву) по таким причинам:

1.Укрепление гривны - не фундаментально, зиждется на махинациях.
Потом больнее отстрелит.

2.Вся эта хренотень рынок недвижимости раскочегаривает. Так что в плане - кто хочет проинвестировать жилую,или коммерческую недвижимость цены уже взлетели и намылились в облака в будущем.

Автоматически обесцениваются все сбережения, и отложенные для инвестиции суммы.
На объект надо будет пахать дольше.

Учитывая,что рынок недвижимости у нас забит дерьмом на 90%,проинвестировать что-то стоящее станет очень трудно.

3.Дорогая нац.валюта и небольшая инфляция чмырят экономический рост и ведут как минимум к стагнации.


4.Впрочем некоторые вещи, которые анонсируют сделать дают надежду на будущий уже фундаментальную стабильность гривны, но для этого еще надо работать и работать.

Что-то там обещают с трансферным ценообразованием порешать, по зеленой энергетике какие-то планы есть ну и т.п.

Та же таможня.
В стране вырасло целое племя паразитов, паразитирующих на таможне.
Нельзя на словах кричать о том,что мы дескать европейцы, а самим барыжить, провозя товар контрабасом под "благороднейшим" предлогом - чтобы "люди змогли купити дешево".

Цинизм,двойная мораль и безнравственность.

Все эти мелкие бусики забитые контрабасом, которые запостил Нефедов - это недополученные бюджетом суммы и недоплаченные бабульке пенсионные копейки.

Знаю,что контрабасисты со связями - туда везли сигареты, сюда технику, 5-7 тыс. долларов в месяц стабильно десятилетиями имели, это рядовые контрабасисты ,выше
министерских зарплат ,
о которых плач Ярославны подняли.

Конечно - наверное 90% форума не согласится, но я лично за то, чтобы я покупал немецкий Либхер, или Словацкую ТВ панель Сони к примеру, по двойной цене, но чтобы они были легально провезены через таможню.

И чтобы меньше польской туфты-дешевки на рынках было,
надо покупать украинские продукты в легальных магазинах,
хотя бы потому ,что они вкуснее.

Давно пора показать контрабасистам где раки зимуют.

Были бы дизлайки на форуме сейчас за это сообщение наверное отхватил бы по полной программе :)
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 23 січ, 2020 00:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:11

  proftpd66 написав:Есть фраза: "Девушка танцует с тем кто ее кормит". Кто знает когда и чем ее будут кормить?

не в том дело.
если ты обычный алень и поступаешь в мае 2019 как многие, то нех. через 8 месяцев строить из себя гиганта мысли и рассказывать про будущий праздник.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:23

  Yuri_T написав:
  proftpd66 написав:Есть фраза: "Девушка танцует с тем кто ее кормит". Кто знает когда и чем ее будут кормить?

не в том дело.
если ты обычный алень и поступаешь в мае 2019 как многие, то нех. через 8 месяцев строить из себя гиганта мысли и рассказывать про будущий праздник.

Обычный алень покупает украинскую "фонду", а потом скыглит про сквиз-аут :)

А нормальный человек может продать сейчас условную "штукубаксов", купленную па26, чтоб позже получить штукубаксов+%
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:27

Главная тема дня - Давос, не освещена у вас никак.
А что там прозвучало?
Рей Далио сказал, что деньги в 2020 году это просто мусор. От них надо быстрее избавляться. Он верует в акции и в золото.
Сказано было в пику Баффету, который сейчас держит в кеше $130 млрд. и не знает на что их потратить. Этот верует в кеш.
За кого болеем?
За дружбу в данном случае нельзя - пропадет всё.
И второе главное событие!
Зелёный под мою диктовку заявил - из Украины надо сделать Сингапур! :idea:
У нас для этого есть все данные.
У нас всё получится.
:!: :!: :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:31

  Moneta написав:Німецький оператор Deutsche Bahn повністю приймає управління над "Укрзалізницею". Так передбачає попередній текст меморандуму про співпрацю, зазначає експерт у галузі перевезень Валерій Ткачов.
Про умови співпраці “Укрзалізниці” і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn Валерій Ткачов написав на своїй сторінці у Фейсбуку, посилаючись на власний інсайд – попередній текст меморандуму. Він розмістив документ на своїй сторінці. Сторони мають підписати документ сьогодні, 22 січня.
“Виходячи з попередньої згоди, “Укрзалізниця” фактично переходить під контроль DB, так як німецький оператор через своє дочірню фірму Deutsche Bahn Engineering and Consulting повністю приймає управління над держпідприємством. А саме, DB буде здійснювати вантажоперевезення, пасажироперевезення, управляти інфраструктурою, проводити ремонт, а також регулювати інші підрозділи “Укрзалізниці”, – пише Валерій Ткачов.

Він також зазначає, що кандидатуру гендиректора УЗ пропонуватиме лише німецька сторона, а КМУ Кабміну лише затверджуватиме кандидата. Крім того, на місцях буде призначено понад 15 керівників від DB, які опікуватимуться різними напрямками.


Блестяще.

На пару сотен упырей, десятилетями доивших страну - станет меньше.
Респект и уважение за то, что прикрывают очередной краник.

Такими темпами, есть шансы, что через какое-то время мы наконец-то впервые за три десятилетия -начнем гордиться нашей экономикой.

Это как одни пока небольшой метеорит европейской цивилизации врезавшийся в прогнившую систему.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 23 січ, 2020 00:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Libo написав:За дружбу в данном случае нельзя - пропадет всё.
И второе главное событие!
Зелёный под мою диктовку заявил - из Украины надо сделать Сингапур!
У нас для этого есть все данные.
У нас всё получится.


Либо ещебыб запятые освоить - ценыбыб не было!
Шутка... Как всегда - уважуха! :D :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2020 00:42

  дарий написав:
  yama написав:А-Банк не хотел выдавать депозит Монобанка через свою касу ссылаясь на технический сбой , сегодня снял в ТАС без проблем .


Уже довольно интересная тема...
Кругом, нищета, однако,монобанк, умнички, Слава Гороховскому, путем ухода от 2-3 процентов эквайринга - дал возможность чуть-чуть сэкономить народу на
- остаток по текущей карте -10 процентов,
- скидки по тратам в торговосервисной сети выше обычных,
- для расчетов по карте, пока лучшего варианта, я не видел...

Это грамотные пацаны из бывшего Привата...
Меня младшенькая подписала...
Подсчитал, подумал, согласился....
:lol: :wink:
Стыдно..., а шо робыть? :oops:


А что ж стыдно.
Гордиться надо умным советом и возможностью съекономить.
Весь мир так живет - считает расходы.
Не время раскидываться деньгами и поднимать прибыль Приватам,Ощадам и Ко.

Принцип должен быть такой:

1.Максимально разумно относиться к расходам, не допускать переплат.

2.Не стидиться пусть небольшой,но прибыли,кеш-бека в торговых сетях и т.п.

3.Покупать только качественные продукты и вещи, мы не настолько богаты,чтобы покупать дешевку.
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