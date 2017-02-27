Додано: П'ят 24 січ, 2020 10:14

Что же, поздравляю кабанчиков с хорошим заработком на оленях вчера) На Мальдивы себе точно заработали, молодцы! Ну и напоминаю главное правило ориентирования в загончике - смотрим на курс скупки а не курс продажи. По чем хотят напарить бакс оленям - абсолютно не важно, важно какой курс они считают нормальным, чтобы самим не стать оленем.