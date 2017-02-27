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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 3665366636673668

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 4.6 5 227
ниже 23
7%
16
23.01-23.50
12%
27
23.51-24.0
13%
30
24.01-24.5
19%
42
24.51-25.0
13%
29
25.01-25.5
15%
35
25.51-26
6%
14
выше 26
15%
34
Всього голосів : 227
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:55

Удалил.
Востаннє редагувалось Автор77 в Сер 29 січ, 2020 00:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 22:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Автор77 написав:А вообще по жизни занимался многими видами деятельности,
толлько к бюджетной кормухе ни разу не имел доступа, мне вообще противны всякие чиновники, или юристы -не адвокатского направления,


Вот именно поэтому Вам нужно возвращаться в тему! :!:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:00

Україна припинить пряме авіасполучення з Китаєм із 3 лютого – МОЗ
https://www.radiosvoboda.org/a/news-kyt ... 02701.html
значит не всё так и хорошо с этим вирусом.
поэтому пока думаю рано радоваться про покупку сегодня облигаций. курс к сожалению будет идти вверх, пока не утихнет паника на мировых биржах из за вируса.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

:arrow:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Вів 28 січ, 2020 23:13, всього редагувалось 2 разів.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:04

  дарий написав:
  Автор77 написав:А вообще по жизни занимался многими видами деятельности,
толлько к бюджетной кормухе ни разу не имел доступа, мне вообще противны всякие чиновники, или юристы -не адвокатского направления,


Вот именно поэтому Вам нужно возвращаться в тему! :!:


Нет, хватит, я адвокат,который ненавидит всех судей без исключения в этой стране :)
Хотя часто получалось ставить их на место, например, по некоторым автодорожным уголовным делам до Верховного суда доходил, и успешно.

И по теме: Евро таки не пробило 1-10, развернулось вроде.

Верю в него, верю в немецкий порядок и педантизм.

Немцы сами в порядке и других подтягивают по чуть-чуть, например, немецкий Либхер с офигенным сервисом ,к слову, успешно в бедненькой Болгарии уже много лет клепают.

Да,и еще по теме, нал к вечеру, наблюдаю ставит дневные рекорды, по 24-60 -легко берут, отдачу растянули по марже до 24-75 - 24-80.

ЧР и получерно-серо-буро-малиновые обменки, кажется, резко перестали верить в семилетки :)
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Как руководитель , он мне нравиться .
Был недавно в Харькове , опять гулял в парке, на источнике был .
(там где форель ловят )
Все отлично.
Запорожью еще очень далеко до Харькова.


Это точно.
Вот почему-то всегда Вас к харьковским приписываю, хоть и Вы и писали, что из Запорожья.

Теперь по Харькову.

Получается, красавы вилкулы еще лучше колясочного гепы.

Для второй столицы гепа ворует не меньше первой точно.
Во дворы и на тротуары даже не думает залазить.
Ремонт центральной дороги скоро "отстанет" от пресловутой Полтавы (там ужо, наконец-то, шевелятся неподетски).

Мне есть, с чем сравнивать...

Когда меньше воруют и больше контроля, поверьте - делается гораздо больше!

п.с
"он мне нравиться" - употребление мягкого знака - изучается еще в школе.... :wink:
Востаннє редагувалось дарий в Сер 29 січ, 2020 00:11, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2020 23:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Игорь Алексеевич написав:в 2006г. взял валютную ипотеку. первый раз проблема с финансами возникла в 2009г, когда дол. подскочил до 12. но, быстро вышел из стресса и продолжил платить. перестал платить в 2015г., когда дол ушёл к отметке 30. перешёл в суды с банком и ничего не платил. через 3 года в 18г. подписали мировую с банком. от общего долга списали 80%. 20% оплатил и закрыли кредит. по кругу получилось, что за эти все годы переплата банку не более 10% с учётом, что недвига выросла за эти годы в цене приблиз. на 30%.
одним словом взял кредит и получил выгоду, но потерял много нервов


Пожалуй, крайняя фраза стоит больше 20-ти процентов. :|
дарий
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:18

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:При продажах в Харьков идет пересчет по одному курсу, в Одессу по другому , а в Львов по третьему .
Посмотрите , как Одессу благодарят за курса


Пересчет по товару идет стабильно - 1 к 2 минимум. :shock:
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2020 00:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Либо молоточек!
Первый дал знак об откатике по золоту на моменте!
Уважуха, тоже ожидал, и таки дождался.
Есть небольшая причина для временной радости.... :wink:
дарий
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