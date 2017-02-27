komp писал(а):: Если сейчас дятлам таки позволят тащить 15 летний автохлам, за содержание которого в Европе владелец в год должен заплатить большую сумму чем оно тут стоит, то славный Киев вообще остановится - все дороги превратятся просто в одну большую парковку для этого хлама

."А обязанности у этих людей есть?И как быть с правами других людей?