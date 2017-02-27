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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4840484148424843

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец первого квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 9.4 5 395
23.01-23.50
1%
5
23.51-24.0
1%
2
24.01-24.5
1%
2
24.51-25.0
1%
3
25.01-25.5
2%
7
25.51-26.0
3%
13
26.01-26.5
6%
24
26.51-27.0
15%
60
27.01-27.5
11%
44
27.51-28.0
12%
47
выше 28
48%
188
Всього голосів : 395
Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:28

но что завтра у нас или... или... :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:33

Для поднятия настроения в воскресное утро.

Изучая статистику, сегодня отметил 8 небольших положительных тенденций в развитии пандемии.

Кому интересно, подробнее на профильной ветке.

viewtopic.php?p=4920466#p4920466
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:40

Яша

Нет никаких партнеров в экономике и не может быть.
Есть только:
национальный эгоизм,
национальные интересы,
а еще в некоторых державах бывает продивинутое население, которое понимает,что по большому счету другие страны -это не партнеры по экономике,а субподрядчики.
Национальный эгоизм — "в инете" это оправдание приоритетного удовлетворения интересов своей нации (народа) при игнорировании интересов других наций (народов).
Звучит жестко, но 1 млн. на вирус-лишнее тому подтверждение.Ну а Портнов ,на которого вы ссылаетесь все-таки очень мерзкий тип,но отношения к сути того,что я написал-это не имеет.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения.
ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ... :!: :idea:
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 бер, 2020 10:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вікно 28.25/28.35
twin
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