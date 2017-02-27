yama написав:

цифры ориентировочные приблизительные лень смотреть точную статистику за то время

я придерживаюсь мысли что это первая волна повышения , маленькое предупреждение перед грядущим штормом , если без аллегорий то через пол года + - будет следующая значительная девальвация гривны . Не важно кто первым озвучил мысль что нынешнее незначительно повышение похоже на прошлый кризис когда гривна девальвировала сначала до 13-16 грн () за доллар США , а потом стабилизировалась на до 22-25 , после пика к 36 . Так и сейчас чуть приподнялись ...а вот через пол года + - девальвации гривны не избежать .P.S. У наших энергетиков правилом хорошего тона считалось перед плановым отключением надолго , за несколько минут до этого сделать короткое отключение электричества на несколько секунд - дать насторожиться , предупредить , дать момент на подготовку. Так и теперь вас культурно предупредили что +50коп в день возможно, кто умный сделал выводы , ждем + 1грн в деньИ я не рад этому , но хорошо хоть предупредили