RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5516551755185519

Какой курс доллара вы прогнозируете на конец второго квартала 2020 года?

Валютный рынок в контексте ДС 6.8 5 348
25.01-25.5
5%
17
25.51-26.0
2%
8
26.01-26.5
6%
22
26.51-27.0
9%
33
27.01-27.5
14%
49
27.51-28.0
14%
47
28.01-28.5
9%
33
28.51-29.0
11%
39
29.01-29.5
5%
16
29.51-30.0
4%
14
больше 30
20%
70
Всього голосів : 348
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:36

  vovakwasov написав:
  somilitark написав:Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.

Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ :!:


чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?

Сам спросил, сам ответил :)
С 26,50 на 26,90 - это не прыжок, а дыхание рынка. Когда будет прыжок, все увидят. А пока - болото.
Искатель
 
Повідомлень: 3725
З нами з: 22.02.16
Подякував: 558 раз.
Подякували: 1998 раз.
 
Профіль
4
4
Повідомлення Додано: Пон 25 тра, 2020 13:37

  vovakwasov написав:
  somilitark написав:Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.

Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ :!:


чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?

когда гривна с 8.1 до 8.30 прыгнула, тоже паники особой не помню

только один форумчанин тут дал инсайд что впереди кратный девал

viewtopic.php?p=2111063#p2111063
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
Moneta
 
Повідомлень: 2503
З нами з: 26.06.11
Подякував: 34 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5516551755185519
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banazîr і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1893, 1894, 1895
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
18946 2320126
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 тра, 2020 11:43
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 695, 696, 697
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6964 1561261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 тра, 2020 10:53
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 39, 40, 41
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
409 87869
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 тра, 2020 16:17
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.