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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 тра, 2020 13:36
vovakwasov написав: somilitark написав:
Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.
Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ
чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?
Сам спросил, сам ответил
С 26,50 на 26,90 - это не прыжок, а дыхание рынка. Когда будет прыжок, все увидят. А пока - болото.
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Додано: Пон 25 тра, 2020 13:37
vovakwasov написав: somilitark написав:
Никаких 28-29-30 не будет,будет ракета обычная,возможна первая остановка на 40,потом заскок через 50 на панике,дальше будет видно.
Короче ДумайТТТТТЕЕЕЕ
чому ж нема паніки при стрибку з 26,5 на 26.9? Люди лохи і не розуміють, що треба брати поки не 50?
когда гривна с 8.1 до 8.30 прыгнула, тоже паники особой не помню
только один форумчанин тут дал инсайд что впереди кратный девалviewtopic.php?p=2111063#p2111063
Депозит, это когда у тебя есть деньги. Но ты живёшь так, как будто у тебя их нет. А кредит, это когда денег у тебя нет, но ты живешь так, как будто они у тебя есть.
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