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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 59185919592059215922>

Чи вплине на курс відставка Голови НБУ Якова Смолія?

Валютный рынок в контексте ДС 1.6 5 246
Прогнозую зростання курсу долара
68%
167
Прогнозую падіння курсу долара
3%
8
Ніяких змін не очікую
29%
71
Всього голосів : 246
Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:03

  somilitark написав:
  ruvex написав: Когда страна станет развиваться, а не деградировать? В какой момент и сколько времени для этого необходимо в пересчете на средний уровень жизни переситчного?

Никогда.
Мы достигли потолка с МВФ и дядей Сэмом,сейчас нас утащат в дефолт и под власть раши,будет ещё хуже.
Оставь надежду всяк сюда входящий(с).

Не было никакого спасительного МВФ, это только выкачка ресурсов, людских и финансовых. Никто не заинтересован в сильной стране кроме своих граждан, но они заинтересованы работать и стать полу-шляхтичами нежели оставаться здесь.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:03

  Alex6 написав:
  centurionus написав:Звичайно, забудовника треба вивчати. (забудовник може кинути і без девальвації, до речі). Втім в період 2014-2015 з девальвацією 2-3х все було відносно стабільно. Навіть ціни на квадрат не піднімали, як правило. Матеріали тощо використовують вітчизняні, зарплати в грн, маржа чимала, лаг і т.і. Хабарі за дозволи в у.о. вже сплачені. 8).



діло не в забудовнику а в самому принципі, купити щось дешевше собівартості а інші хай якось за то заплатять, але якщо по такому принципу підуть всі - то плитити вже буде нікому.

Собівартість і ціни в даному випадку певний час мало змінюватимуться, насправді. Скажімо, ціна 1 куб.м дуба залишалася в 2014-2015 малозмінною тривалий час. Якщо не помиляюся, 8 тис. Згодом 9, 10, далі 12, 14 тис. тощо. В збиток ніхто не працював (заробили менше в $,можливо).
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― George Orwell
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:09

  zzzzzz написав:Через две недели Минфину понадобится огромная сумма в гривнах, 29 млрд. Так 29 июля погашение на 13,3 млрд.грн. А через 7 дней очередное крупное погашение, 5 августа на 15,8 млрд.грн.


в Июне мы гасили еще больше. 40млрд. улета не было. А сейчас развалимся? :mrgreen:

первый график.

  proftpd66 написав:ИТОГИ МАРТА 2020. ЧТО ЖЕ БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
Эрик Найман

https://tinyurl.com/uqy4ucn

Сделал скриншоты, где выплата долгов за 2-3 квартал.

Девальвация скорее всего в Июне или Июле.


За 4 квартал - гуляй поле.

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Востаннє редагувалось proftpd66 в Вів 14 лип, 2020 18:11, всього редагувалось 1 раз.
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:10

  ruvex написав:
  somilitark написав:
  ruvex написав: Когда страна станет развиваться, а не деградировать? В какой момент и сколько времени для этого необходимо в пересчете на средний уровень жизни переситчного?

Никогда.
Мы достигли потолка с МВФ и дядей Сэмом,сейчас нас утащат в дефолт и под власть раши,будет ещё хуже.
Оставь надежду всяк сюда входящий(с).

Не было никакого спасительного МВФ, это только выкачка ресурсов, людских и финансовых. Никто не заинтересован в сильной стране кроме своих граждан, но они заинтересованы работать и стать полу-шляхтичами нежели оставаться здесь.

Возможно МВФ не идеален,но мы приползли на коленях к нему в 94-м,с тех пор не свалились в Венесуэлу,а более менее развивались,я помню время когда иметь Ваз 2101 20-ти летней крепости считалось очень хорошим стоянием на ногах,а теперь каждый дрыщ за пару месяцев в 20 лет может поехать и прискакать на 10-ти летней иномарке .
Мы заняли свою нишу,можно долго спорить что могли,а что сделали,но состоялись.
Слуги же хотят нас утащить вообще на дно,под чутким руководством кураторов из мацквы,так что как в том анекдоте: купи козу,сейчас плохо,но может быть ещё хуже.
Почему не получилось в 90-хх выйти на уровень Польши? Да потому что очень вороватый народ,брехливый,да и не родились настоящие лидеры,просто не повезло,да мы и не заслуживаем если по чеснаку.
Дали буде опять весело,не переключайтесь.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:15

  ruvex написав:
  somilitark написав:
  ruvex написав: Когда страна станет развиваться, а не деградировать? В какой момент и сколько времени для этого необходимо в пересчете на средний уровень жизни переситчного?

Никогда.
Мы достигли потолка с МВФ и дядей Сэмом,сейчас нас утащат в дефолт и под власть раши,будет ещё хуже.
Оставь надежду всяк сюда входящий(с).

Не было никакого спасительного МВФ, это только выкачка ресурсов, людских и финансовых. Никто не заинтересован в сильной стране кроме своих граждан, но они заинтересованы работать и стать полу-шляхтичами нежели оставаться здесь.

так що, деградувати з РФ, як це було останніх 400 років,
чи приєднатися до Європи клятих капіталістів, щоб вони нас доїли?
Я за друге.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Так это что получается, что за полмесяца собрали 800 млн долларов налогов, из них отдал минфин 350 млн. Получается, что нас где то обманывают, государство переплачивает за обслуживание. А можно собирать налоги и погасить постепенно все долги, затянув пояса.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:.Сие нетрудно заметить на хозяевах,вложившихся на котловане ижелающих продать новые квартиры без отделки даже немного за меньшие деньги,чем сами вложили и чем та цена,которую все еще хочет застройщик.Так что нормальная вторичка после девала будет интереснее.Просто заплатите меньше долларов(*_*)

Був наче період з непоганими пропозиціями на якісне вторинне житло (2016-2017, сказав би). Але всі гідні об'єти швидко розбирали. Втім - податки при продажу до трьох років, хіба "для себе".
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:33

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  goldfinger написав:Даже если принять,что риск недостроя равен нулю,даже порядочные застройщики любят продавать котлованы по цене уже готовых квартир.Сие нетрудно заметить на хозяевах,вложившихся на котловане ижелающих продать новые квартиры без отделки даже немного за меньшие деньги,чем сами вложили и чем та цена,которую все еще хочет застройщик.Так что нормальная вторичка после девала будет интереснее.Просто заплатите меньше долларов(*_*)
В основном цены росли от цен котлована. И те кто вам продает ниже застройшика не потому что они добрые, а купили на 100-200$ дешевле за метр и с вас поимеют профит :)
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:44

  proftpd66 написав:Сибарит за 500$ в месяц не будите прогнозировать курс? Так делает Михаил Кухар. мы провалимся в этом месяце под сцену на 26.6? Так как, нету погашений уже в этом месяцев. И до конца года очень мало погашений ОВГЗ Нерезе за 13 число продали около 20млн, но банки паразиты 1-2млрд продали почему-то

а чего там за выплаты 29 июля?

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Вів 14 лип, 2020 18:46

  Хомякоид написав: Все как я говорил. Проблемка растет.
https://news.finance.ua/ru/news/-/47450 ... ukraintsev


Таки да. Рост проблемной задолженности, который НБУ отметил за период карантина в своих отчетах, как оказалось, не учитывает антикризисных реструктуризаций - изменили методику.

Удивительным образом редакторы finance.uа умудрились обойти вниманием саму соль из интервью Рожковой:

"Мы хотим сделать оценку качества активов банков с момента, когда начнет восстанавливаться экономика. Это можно сделать дистанционно. Зачем? Потому, что на сегодняшний день нам непонятна статистика кредитных каникул. Что такое кредитные каникулы? Всем можно не платить. Мы адаптировали свою "нормативку", и сказали, что не считаем это NPL. И когда закончится карантин и процессы реструктуризации, когда надо будет все проценты и неуплаченное тело долга реструктуризировать, растянуть во времени, вот тогда станет понятно, где нормальные кредиты, а где, к сожалению, NPL. И такие NPL, конечно, будут"

Самое время для запуска дешевой ипотеки :mrgreen: Шутка ли - НБУ понятия не имеет, сколько мусора в активах банков образовалось за 4 месяца пипеца. Напрашивается закономерный вопрос - является ли сегодня резервирование достаточным, и в каком объеме докапитализации нуждаются банки???
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 14 лип, 2020 18:47, всього редагувалось 1 раз.
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