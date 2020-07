Додано: Вів 14 лип, 2020 18:03

Alex6 написав: centurionus написав: Звичайно, забудовника треба вивчати. (забудовник може кинути і без девальвації, до речі). Втім в період 2014-2015 з девальвацією 2-3х все було відносно стабільно. Навіть ціни на квадрат не піднімали, як правило. Матеріали тощо використовують вітчизняні, зарплати в грн, маржа чимала, лаг і т.і. Хабарі за дозволи в у.о. вже сплачені. . Звичайно, забудовника треба вивчати. (забудовник може кинути і без девальвації, до речі). Втім в період 2014-2015 з девальвацією 2-3х все було відносно стабільно. Навіть ціни на квадрат не піднімали, як правило. Матеріали тощо використовують вітчизняні, зарплати в грн, маржа чимала, лаг і т.і. Хабарі за дозволи в у.о. вже сплачені.





діло не в забудовнику а в самому принципі, купити щось дешевше собівартості а інші хай якось за то заплатять, але якщо по такому принципу підуть всі - то плитити вже буде нікому. діло не в забудовнику а в самому принципі, купити щось дешевше собівартості а інші хай якось за то заплатять, але якщо по такому принципу підуть всі - то плитити вже буде нікому.

Собівартість і ціни в даному випадку певний час мало змінюватимуться, насправді. Скажімо, ціна 1 куб.м дуба залишалася в 2014-2015 малозмінною тривалий час. Якщо не помиляюся, 8 тис. Згодом 9, 10, далі 12, 14 тис. тощо. В збиток ніхто не працював (заробили менше в $,можливо). Собівартість і ціни в даному випадку певний час мало змінюватимуться, насправді. Скажімо, ціна 1 куб.м дуба залишалася в 2014-2015 малозмінною тривалий час. Якщо не помиляюся, 8 тис. Згодом 9, 10, далі 12, 14 тис. тощо. В збиток ніхто не працював (заробили менше в $,можливо).

