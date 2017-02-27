RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6134613561366137

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 229
Різких коливань курсу валют не очікую
27%
61
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
17
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
114
Ніяких змін не очікую
16%
37
Всього голосів : 229
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 18:49

  Libo написав:
  sergey_sryvkin написав:
  Libo написав:Слушай лучше профессора Катасонова. :idea:


Его девичья фамилия, часом, не Шариков?..
Расскажите ему кто-нить о существовании безнала

Нет, не Шариков.
Этот чувак консультировал по валютным делам ООН, ЕБРР, Мировой банк, Банк международных расчетов и т.д.


Єто не мешает ему пороть ахинею.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 670
З нами з: 19.02.14
Подякував: 242 раз.
Подякували: 333 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:07

  Starikan написав:
  komant733 написав:платежи по реквизитам в приват24.
комиссия есть но в размере 1-2 гривны.
Не знаю, о чем вы, но я плачу с П24 без комиссии.

З кредитки? Плачу % депо і комісія є.
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3026
З нами з: 10.10.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:09

  Libo написав:
  Trast написав:Шо ти несеш?
Нафіга тут теоретіки, які в житті нуль?
І що ти тутай робишь- питання?
Бо за останні 10 років несеш маячню на форумі-як там про ставки на Хорватію забув?


Это Френсис Бэкон в житті нуль? :shock:
К твоему сведению, это он четыре века назад придумал Америку и то общество, в котором мы сегодня живем. :?
А что касается моей ставки на Хорватию, то я ж не на последние ... У меня есть фонд для фана, ставок и казино, в нем всегда что-то куда-то убывает, а что-то откуда-то прибывает. Потери списываем, прибутки пропиваем. А как иначе? Живем один раз. :lol:

Друже!
Якщо мою відповідь тобі зтерли, то це комусь потрібне!
Але ще раз- в челленджі участь приймешь?
Trast
 
Повідомлень: 544
З нами з: 10.03.18
Подякував: 12 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 02 сер, 2020 19:15

  Долярчик написав:Коротше, я аж тепер почав відкуп!
Буду таритись порційно 1-2рази на тиждень до кінця.... року :)
Зображення
А до кінця літа, якщо курс опуститься нижче 27 - візьму долярчиків на весь серпневий депозит(скрін ви бачили :) )
А якщо перетне 28, то зроблю знову паузу(тиждень/два), а далі буду думати, чи продовжувати купівлю, чи ще вичікувати :)

Хватит расшатывать рынок 8)
ТИХИЙ
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3026
З нами з: 10.10.10
Подякував: 116 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6134613561366137
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 210787ostin, balance і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1956, 1957, 1958
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
19575 2428886
Переглянути останнє повідомлення
Нед 02 сер, 2020 13:42
clientage
Валютный рынок в мире 1 ... 710, 711, 712
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7110 1609207
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 31 лип, 2020 19:49
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 48, 49, 50
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
496 109607
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 лип, 2020 17:23
Кучинелли

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88354)
02.08.2020 19:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.