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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 6169617061716172>

Як відреагує валютний ринок на призначення нового голови НБУ- Шевченка?

Валютный рынок в контексте ДС 2.6 5 241
Різких коливань курсу валют не очікую
26%
63
Очікую позитивні зміни для зміцнення гривні
7%
18
Не довіряю новому очільнику. Прогнозую обвал національної валюти
50%
120
Ніяких змін не очікую
17%
40
Всього голосів : 241
Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:10

Как это работает.Если без черного нала и заробитчан,то отрицательное внешнеторговое сальдо из года в год закрывается внешним кредитованием.Но внешних дефолтов Украина вроде никогда не обьявляла.Когда бюджету и ВВП совсем хана и долговая нагрузка становится непосильной,происходит своеобразный внутренний дефолт.Внешние долги обслуживаются,но внутри страны происходит существенная ступенчатая девальвация и мудрый нарид становится беднее.
goldfinger
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:12

  yuri_m написав:Вы похоже в параллельной реальности живете. Там, где курс "па 5" и зарплаты у всех украинцев по 10000 долларов в месяц! Поскольку Ваши заявления ну никак не стыкуются с официальной отчетностью Минфина. Последний раз профицит был в 2005 году. И даже черный валютный нал, заходящий от заробитчан, это не исправил. Ведь серый и черный импорт процветают практически в таком же объеме.
Зображення

"Украина за год существенно уменьшила "дыру" в торговом балансе, следует из опубликованных сегодня данных Госстата. В 2019 году страна экспортировала товаров и услуг на $63,676 млрд (или на 11,2% больше, чем в 2018-м), а импортировала – на $67,309 млрд. Таким образом, в прошлом году импорт превысил экспорт на $3,633 млрд против $6,213 млрд в 2018-м (сальдо сократилось на 41,5%)."

Я так предполагаю, что эта сумма в 3.633 ярда в значительной степени состоит из возврата долга "Газпрома" по суду.


забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. :mrgreen:
Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі. 8)

https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/3/656607/
slonic32
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:23

  slonic32 написав:
  Electron написав:
Если суждено, то все равно прорвемся за 27,60 :wink:


так макроекономіка каже, що нам курс на 25, але "пілоти" наполеглево тягнуть штурвал на 30. :mrgreen:


а ще є світовий стандарт - індекс банана імени Зебри :)

вчора по 20 грн за кіло було
:mrgreen:
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:23

  slonic32 написав:..
забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. :mrgreen:
Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі. 8)

https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/3/656607/

Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:24

  slonic32 написав:забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. :mrgreen:
Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі. 8)

Т.е. кредиты возвращать не надо, они просто сразу пишутся в прибыль? Да Вам похоже надо немедля в правительство идти работать с такой математикой! "Кому что должен - всем прощаю". :mrgreen: Хотя похоже именно такие "спецы" сейчас там и работают. Судя по тому, как валят экономику уже больше года...
Я же не зря показывал внешнеторговый баланс страны, в котором столько лет подряд дыра. А набрать кредитов, чтобы показать лохам плюсовой платежный баланс - это большого ума не надо. Вот только кредиты рано или поздно отдавать придется. И тогда весь этот дутый плюс резко станет минусом!
yuri_m
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:39

  sequence написав:
  slonic32 написав:..
забули про кредити, інвестиції, грошові перекази і т.д. :mrgreen:
Самі повертайтесь у реальність. У нас вже 6-тий рік профіцитний платіжний баланс. Наприклад, минулого року були аж на 6 ярдів у плюсі. 8)

https://www.epravda.com.ua/news/2020/02/3/656607/

Профицит за счет наращивания долга так себе стратегия. Когда не у кого будет перезанять "до зарплаты" может оказаться, что король то голый


ага, ещё словом "ынвестиция" называть спекулянтские краткосрочные вложения горячих денег в ОВГЗ по ненормальным ставкам :oops:
Какие инвестиции ? Кто будет что-то новое строить в этом бардаке ?
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 14:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Темні доларомани, підкажіть, коли це в емітента вашого любого долара був профіцит торгівельного балансу? Також рекомендую глянути розмір їх боргу. То, що в книжці з економіки пише, не відбувається в реальному житті.
Гривня почала падати тільки тому, що певні м...ки переконали зеленого лося у цілющій силі девальвації.
До речі, долар недавно девальвував на 10% відносно основних валют. Бачите буйний ріст економіки США?
kmm3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:05

  Vitalych-new написав:..
Какие инвестиции ? Кто будет что-то новое строить в этом бардаке ?

Надо рассматривать "капитальные" инвестиции, но и там в большинстве своем странные контрагенты с оффшоров, просто скрывающие бенефициаров.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:49

  kmm3 написав:Темні доларомани, підкажіть, коли це в емітента вашого любого долара був профіцит торгівельного балансу? Також рекомендую глянути розмір їх боргу. То, що в книжці з економіки пише, не відбувається в реальному житті.
Гривня почала падати тільки тому, що певні м...ки переконали зеленого лося у цілющій силі девальвації.
До речі, долар недавно девальвував на 10% відносно основних валют. Бачите буйний ріст економіки США?


Открою вам маленький секрет - все 100% госдолга США выданы в долларах США! Более 50% этого долга принадлежит резидентам! Но даже когда нерезидент закрывает позицию, он не бежит на внутри-американский межбанковский рынок менять доллар на свою валюту! Он забирает доллары - ту же валюту, в которой были номинированы долговые бумаги, которые он держал.

Вы хоть представляете, какую глупость ляпнули, попытавшись сравнить несравнимое? У нас, в отличие от США, и резиденты, и, тем более, нерезиденты, фиксируют прибыли в твердых валютах, а не национальной! Пока вы не закрыли гривневую позицию, вы не заработали ни копейки! Это такая себе инвестиция Шредингера - то ли прибыльная, то ли убыточная... понятно будет только после фиксации в долларе!

А падать начала гривна только по одной причине - потому что ее перестали держать руками и ногами, предоставляя преференции импорту и валютным спекулянтам. Параллельное падение доллара к другим СКВ лишь смягчило последствия отхода от жесткой монетарной политики НБУ, отсрочив девальвацию на ближайшее будущее, когда США будут возвращать доллар назад в казначейские облигации...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 07 сер, 2020 15:58

15-45:
Харьков 27.68 - 27.68 (утром 27.70 - 27.74)

Это Сhoice, как говорил Сова, или нет? Вопрос открыт. Наличный курс доллара после 15-00 начал снижатся, а до того момента было ощущение, что никак не реагировал на межбанк (как и перед открытием после 2 часов дня наблюдались курсы 27.68 - 27.72).
Диапазон котировок: 27.65..27.68 - 27.68..27.72 (ПОВ, опт), спред от 3 до 5 копеек.

Сумы 27.60 - 27.75 (27.60 - 27.75)
Полтава 27.63..27.65 - 27.70..27.72 (27.65 - 27.74)

Всех с днем Банкира и хороших выходных.
Patrick
 
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