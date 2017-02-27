greenozon написав:золотішко буль буль
А шановному zzzzzz коли продавав 1/4 лише 2 плюсика за інсайд
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:27
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А шановному zzzzzz коли продавав 1/4 лише 2 плюсика за інсайд
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:44
Додано: Вів 11 сер, 2020 21:48
Сегодня матч, на кону Интер и полуфинал. Тезка не подкачай. По номиналу более слабый клуб чем Вольфсбург, но швейцарцы по игре более противные.. Холява, будете смотреть?
EURUSD. 1.17455
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:08
"Экономика пузырей"
Т.к. ставки лишком низкие - на "классическом" инвестировании не заработаешь.
В то же время - "лёгкие деньги" стимулируют к риску ("лёгкому отношению к деньгам")
Какой есть выход, чтобы заработать в этой ситуации?
Заработать на разнице между ценой покупки и продажи. Дешево купить и дорого продать.
Классический "pump&dump", или "экономика пузырей"
Не важно что пампить: биткоэн, золото, зерно, нефть, акции и т.д.
Главное - чтобы разница (спред) между покупкой и продажей был максимальным
Так что, раз на процентах заработать теперь нельзя, - спекулянты будут зарабатывать на перепадах цен. И чем перепады больше - тем лучше.
Можно сказать, что постоянные и сильные перепады цен на всё - это "новая нормальность".
Если раньше график роста мировой экономики напоминал "стрелку вверх" - то теперь он будет напоминать кардиограмму, или сейсмограмму
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:37
Друзья. Тезка Патрик забил. 3-0.
А значит украинская команда в полуфинале
Завтра не смогу писать про курсы, есть неотложные дела.. Скоро деткам снова в школу
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