Zebra написав:Версия, кстати, имеет право на жизнь. Фондовый рынок США покупает весь мир. Раздули пузыри, капитализация колосальная. С продажи акций платятся громадные налоги.
Держу в курсе, но жители Украины не платят налоги с продажи акций в США
Кэп, жители Украины не являются эмитентами американских акций.
1. налоги платят не с продажи, а с прибыли. и она не гарантирована. 2. налоговый резидент Украины не платит налоги в США с прибыли от торговли, а брокер не удерживает. платят налоги в Украине. 3. глупо умничать каждый раз. иногда имеет смысл помолчать.
формально, у Аваля пока нет оснований выплачивать. сначала должна пройти отсечка, это будет 8 октября. затем НДУ даст реестр акционеров, и только тогда. могут ли они, при этом, начать закупать в закрома уже сейчас? не уверен. не говорю "не могут" - в такие тонкости законодательства не вникал, но не уверен, что могут. регулятор-то не спит.
Yuri_T написав:1. налоги платят не с продажи, а с прибыли. и она не гарантирована. 2. налоговый резидент Украины не платит налоги в США с прибыли от торговли, а брокер не удерживает. платят налоги в Украине. 3. глупо умничать каждый раз. иногда имеет смысл помолчать.
Еще один Кэп.
Где в изначальном сообщении я вообще упомянул конкретно граждан Украины? Я сказал, что американские акции покупает весь мир. Эмиссия акций как и долларов является триллионным бизнесом. Их фондовый рынок только растет, в него закачиваются капиталы уже 200 лет. Десятки миллионов американцев и резидентов-иностранцев получают акции бесплатно в виде бонусов от компаний в которых работают. Публичное размещение акций или получение их бесплатно от работодателей априори не может быть убытком.
Иногда стоит 7 раз прочесть сообщение, чтоб не казаться капитаном.
Zebra написав:Десятки миллионов американцев и резидентов-иностранцев получают акции бесплатно в виде бонусов от компаний в которых работают. Публичное размещение акций или получение их бесплатно от работодателей априори не может быть убытком.
Иногда стоит 7 раз прочесть сообщение, чтоб не казаться капитаном.
это ты сейчас начал маневрировать, как флюгер. твоё тут, кстати, прозвище за глаза. ясное дело, что писал изначально про налоги от торговли акциями, которые покупает весь мир. в том числе - и украинцы. покупают на открытом рынке - на биржах. там и продают. и не я один так понял тобою написанное. но сейчас переобуваешься в прыжке. как всегда, впрочем.
Zebra написав:Фондовый рынок США покупает весь мир...С продажи акций платятся громадные налоги.
Zebra написав:Десятки миллионов американцев и резидентов-иностранцев получают акции бесплатно в виде бонусов от компаний в которых работают. Публичное размещение акций или получение их бесплатно от работодателей априори не может быть убытком.
Иногда стоит 7 раз прочесть сообщение, чтоб не казаться капитаном.
это ты сейчас начал маневрировать, как флюгер. твоё тут, кстати, прозвище за глаза. ясное дело, что писал изначально про налоги от торговли акциями, которые покупает весь мир. в том числе - и украинцы. покупают на открытом рынке - на биржах. там и продают. и не я один так понял тобою написанное. но сейчас переобуваешься в прыжке. как всегда, впрочем.
Zebra написав:Фондовый рынок США покупает весь мир...С продажи акций платятся громадные налоги.
Можно было понять в обсуждаемом контексте, что имела ввиду первичная продажа акций (через которую пылесосят обратно напечатанную ликвидность со всего мира), а не купля-продажа на биржах.