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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 11 кві, 2021 17:36
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clash
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Додано: Нед 11 кві, 2021 18:47
vitaliian написав:
когда следующий тест на адекватность НБУ? (пересмотр учётной ставки)
В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
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