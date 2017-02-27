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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7568756975707571

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.2 5 102
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
23%
23
27.50-28.00
47%
48
28.00-28.50
17%
17
28.50-29.00
5%
5
29.00-29.50
0
0
29.50-30.00
1%
1
Більше 30
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 17:36

vitaliian 15
https://bank.gov.ua/ua/monetary/stages/schedule
clash
 
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Повідомлення Додано: Нед 11 кві, 2021 18:47

  vitaliian написав:когда следующий тест на адекватность НБУ? (пересмотр учётной ставки)

В ближайший четвег (15.04). Планируется повышение учетки еще на 0,5%, до 7%.
Искатель
 
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  #<1 ... 7568756975707571
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