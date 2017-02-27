Додано: Чет 15 кві, 2021 20:30

холява написав: zРадио



Добрый вечер .



Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?



Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .

....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ? Добрый вечер .Мне интересно , каким образом можно субсидировать импорт ?Цены сейчас так взлетели , что ни один импортер не пойдет на кредитование .....другими словами , а кто покупать будет по такой цене ?

Человек нам несёт пропаганду от агрессора, мол от курса 100 гривен за доллар все только выиграют, экспортёры получат больше гривен, а импортёры вообще автоматом при курсе 28 это преступники, которых надо наказать покращенным курсом, может 200 гривен за доллар и есть мечта запоребриковых экспертов.На шаровую опору или комплект колодок для Опель Кадетт будем собирать полгода, красотища, вот мы зажили по-новому в 2015-м, когда 70% домохозяйств поскакали за субсидиями, очередные несколько мио граждан кинули свои семьи и поехали батрачить во Вроцлавы.А пенсионеры вообще не знаю как стали жить на 40 долларов, интересно, хоть аспирин дарница покупали или все болезни подорожником лечили, который вырвали у бесхозных обочин?)Вот и весь перевод всёпропальщикового бреда, мол при курсе 100 они " разбогатеют", все подпеватели так же бездумно повторяют откровенный инфомусор и что будет с их доходами они не задумываются.Обвалисты, вам три годика? Вы не помните какая опа была после утроения курса? Сейчас хоть немного стало всё налаживаться, вы хотите опять откат в 90-е или в 99-й год?Плюс у нас туча долгов, начнём печатать, сорвёмся в гиперинфляцию. Дефолтнём. Распадёмся на княжества феодалов. Вот что завуалированно и "советуют" нам мышебратья, а они Украину возьмут голыми руками. Не надо будет активно иванами удобрять землю, как 6-7 лет назад.По курсу, наверное идём закрепляться выше 28, ведь нервозность у границ не спадает.