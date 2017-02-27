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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7604760576067607>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.05.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4.4 5 119
26.00-26.50
2%
2
26.50-27.00
1%
1
27.00-27.50
19%
23
27.50-28.00
48%
57
28.00-28.50
18%
22
28.50-29.00
4%
5
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
2%
2
Більше 30
5%
6
Всього голосів : 119
Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 17:43

  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует :-)
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 18:47

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует :-)

В контексте холодильников и утюгов, даже существенный рост доходов населения приведет к незначительному росту объема внутреннего рынка. Все в той или иной мере обеспечены утюгами и холодильниками, и служат они долго. Поможет только увеличение популяции. :D Вот над чем надо работать. :D
oleg49
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:04

  oleg49 написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения. Перепродажа импорта этому вряд ли способствует :-)
В контексте холодильников и утюгов, даже существенный рост доходов населения приведет к незначительному росту объема внутреннего рынка. Все в той или иной мере обеспечены утюгами и холодильниками, и служат они долго. Поможет только увеличение популяции. :D Вот над чем надо работать. :D

Утюги и холодильники - это мелочь.
Недвига + ипотека под "западные" проценты.
Причем не пентхаусы в престижных башнях или двушки 100м2, и не квартиры с голыми стенами без оборудования, а эконом-класс с минимальным первым взносом, готовый для вселения, скажем, пары с суммарным доходом 20-30 кгн/мес.

А рост популяции - это фантазии. Сейчас практически во всех странах "европейской" цивилизации (даже в Японии) спад, частично компенсируемый иммигрантами. Молодежь не хочет иметь детей, они мешают строить карьеру.
Starikan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:09

ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга (изменение от предыдущего значения), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:11

  Starikan написав:
Молодежь не хочет иметь детей, они мешают строить карьеру.


они мешают быть молодежью и жить как молодежь :mrgreen:
prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:26

Итоги недели (с 09.04 по 16.04):

- банки -8.467 млрд грн;
- юрлица +0.715 млрд грн;
- физлица +0.606 млрд грн;
- нерезиденты -2.860 млрд грн;
- НБУ, тер. громады - без изменений;

- в гривне -11.475 млрд грн;
- в валюте +1.469 млрд грн.

Всего: -10.007 млрд грн.

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение за неделю), млн грн
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ОВГЗ по сумме основного долга, в разрезе валют (изменение за неделю), млн грн
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:53

  Striker написав:Итоги недели (с 09.04 по 16.04):

- банки -8.467 млрд грн;
- юрлица +0.715 млрд грн;
- физлица +0.606 млрд грн;
- нерезиденты -2.860 млрд грн;
- НБУ, тер. громады - без изменений;

- в гривне -11.475 млрд грн;
- в валюте +1.469 млрд грн.

Всего: -10.007 млрд грн.

ОВГЗ по сумме основного долга (изменение за неделю), млн грн
Зображення

ОВГЗ по сумме основного долга, в разрезе валют (изменение за неделю), млн грн
Зображення

Зображення

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Не хватает вывода по результатам анализа
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 19:58

  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения.

Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.
В текущий период капитальные вложения сокращаются, что говорит о спаде и ухудшении жизни в стране.
На протяжении 2008-2019 гг. капитальные вложения Украины в текущих ценах сократились на 21.0 млрд. долл. (на 43.1%) до 27.8 млрд. долл.; изменение произошло на -2.3 млрд. долл. из-за падения численности населения на 2.2 млн., а также на -18.7 млрд. долл. из-за падения капитальных вложений на душу населения на 425.9 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений Украины составил -1.9 млрд. долл. или -5.0%. Среднегодовой прирост капитальных вложений Украины в постоянных ценах был на уровне -4.0%. Доля в мире сократилась на 0.19%. Доля в Европе снизилась на 0.37%.
В течение 2008-2019 гг. капитальные вложения на душу населения в Украине снизились на 425.9 долларов (на 40.3%) до 631.2 долларов. Среднегодовой прирост капитальных вложений на душу населения в текущих ценах был на уровне -38.7 долларов или -4.6%.
Капитальные вложения Украины в 2019 году составили 27.8 млрд. долл., занимали 60е место в мире и были на уровне капитальных вложений Кувейта (28.8 млрд. долл.), капитальных вложений Танзании (27.3 млрд. долл.), капитальных вложений Эквадора (26.8 млрд. долл.). Доля капитальных вложений Украины в мире составила 0.12%.

В 2020 году капитальные вложения достигли самого низкого за последние 20 лет уровня — около 10% ВВП. Для сравнения, в 2012 году этот показатель превышал 19%.
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:22

  ruvex написав:Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.

Для этого нужно, как минимум, снизить налоги и радикально сократить чиновничий аппарат.
Mugwort
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Повідомлення Додано: П'ят 16 кві, 2021 20:32

  ruvex написав:
  juristkostya написав:
  vitaliian написав: Будет расти внутренний рынок, будут появляться ориентированные на него производства.

Чтобы рос внутренний рынок, должны расти доходы населения.

Для этого нужно вкладываться в экономику и создавать рабочие места с конкурентными зарплатами, способными повысить платежеспособность населения. Улучшать сферу услуг, модернизировать инфраструктуру - улучшать уровень жизни.
В текущий период капитальные вложения сокращаются, что говорит о спаде и ухудшении жизни в стране.

не придумывайте. Авторитетные экономисты с нашего форума уверенно доказали, что для этого нужно укрепить нацвалюту и стимулировать импорт.
juristkostya
 
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