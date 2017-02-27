RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7691769276937694>

Який курс долара на міжбанку прогнозуєте на 1.06.21?

Валютный рынок в контексте ДС 4 5 71
26.00-26.50
4%
3
26.50-27.00
3%
2
27.00-27.50
21%
15
27.50-28.00
56%
40
28.00-28.50
8%
6
28.50-29.00
0
0
29.00-29.50
1%
1
29.50-30.00
0
0
Більше 30
6%
4
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:27

  change_pm написав:
  холява написав:Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа " и "углеродная нейтральность".

Це по новому, по модному, як бідних будуть грабувати, а багаті - багатіти :mrgreen:

зі. Ось, приклад, Йоропа через "5" років (може раніше, може пізніше) обкладе наші вугільні електростанції "вуглецевим" податком, і доведеться закривати чи платити.

Як наслідок, буде чи недостатача електрики (по гадинах), чи тариф в 5 разів више ніж наразі, чи комбінація вище названих варіантів з невідомими нам ще варіантами...

давайте в начале разберемся, как будет работать механизм углеродного налога, а потом будем обсуждать. :wink:

а лозунги про бедных и богатых оставим для выступлений на броневичке... :mrgreen:
Shaman
 
Повідомлень: 915
З нами з: 29.09.19
Подякував: 99 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:46

Яша когда ревал есть шанс откупиться по льготному курсу и со временем компенсировать рост цен.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6964
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1357 раз.
Подякували: 1916 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 07:52

  Striker написав:ОВГЗ по сумме основного долга, млн грн
Зображення

Сегодня погашение на 1 644 241 525,00 грн, завтра на 432 429 270,20 Евро, надеюсь долг опустится меньше триллиона...
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4778
З нами з: 19.09.10
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16

prodigy дискуссии о влиянии колоссальных фискальных стимулов на экономику усилились. Их противники ранее акцентировали внимание на горах долгов, сейчас – на препятствиях для экономики в виде возможности безработных сидеть дома, получая пособия, и не заполнять вакансии. Сторонники программ помощи подчеркивают, что никто и не думал, что будет легко. Без этих денег экономика не смогла бы всплыть на поверхность.

Ссылку на "дискуссии" хотел бы увидеть.
Простите, но я не слышал обоснованных мнений о том, чтобы фискальные стимулы - смогли бы оказать положительное влияние на ВНП страны в долгосроке. В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса.
Влитые триллионы, просто - раздули пузыри, которые - неизбежно лопнут.
Спсали не экономику(которая, будто бы всплыла на поверхность) а прежде всего, банки и фонды.
Что имеем на сегодня?
Вопрос времени, когда круные инвесторы - начнут фиксировать свою прибыль и снова выходить в доллар. Толчком может стать как новый штамм короновируса, так и понимание того, что рост цен на акции - это не рост "объмов проданных автомобилей", что стоимость криптовалют - это хайп и т.д.
Если крупные игроки - начнут выводить деньги, никаких вливаний ФРС не хватит, чтобы избежать глубокой коррекции.
При этом, если S&P уйдёт к 3800 и ниже(вполне реально), даже мелкие инвесторы - попытаются забрать свои средства из фондов.
Пока что, чтобы подобного не случилось, любые проливы - агрессивно выкупаются.
Но все, держится только на Вере в ФРС, в нескончаемое стимулирование, а это - рост пузырей, которые всё равно лопнут.
Мое мнение, что США действуют по аналогии с 30-ми годами, на основе анализа Великой Депресии, но не учитывают того, что результатом того "спасения", стала Вторая Мировая Война.
Таким образом, как не удивительно, но я - жду усиления индекса доллара, уже летом-осенью, притом -достаточно существенного, на фоне новой волны мощнейшего кризиса.
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 20.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 08:23

  Shaman написав:
  change_pm написав:
  холява написав:Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа " и "углеродная нейтральность".

Це по новому, по модному, як бідних будуть грабувати, а багаті - багатіти :mrgreen:

зі. Ось, приклад, Йоропа через "5" років (може раніше, може пізніше) обкладе наші вугільні електростанції "вуглецевим" податком, і доведеться закривати чи платити.

Як наслідок, буде чи недостатача електрики (по гадинах), чи тариф в 5 разів више ніж наразі, чи комбінація вище названих варіантів з невідомими нам ще варіантами...

давайте в начале разберемся, как будет работать механизм углеродного налога, а потом будем обсуждать. :wink:

а лозунги про бедных и богатых оставим для выступлений на броневичке... :mrgreen:

А давайте! Раз ви визвались, то чекаємо на доповідь, коли розберетесь 8)
change_pm
 
Повідомлень: 3781
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс
Олежан
 
Повідомлень: 305
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:38

  Surfer написав: Небольшое отступление по приведенным примерам - во первых ТикТок - несмотря на сомнительный контент - там как раз есть реальные законы экономики , для тех кто заблудился в ОВГЗ и прочих химерах популярных здесь и не имеющих ничего общего с курсообразованием - элементарный маркетинг, где популярный продукт - неважно какой находит своего потребителя и совершенно естественно привлекает деньги

Если легализовать наркотики - этот популярный продукт привлечет еще больше потребителей и денег, согласно законам экономики.
А соцсети - тот же наркотик, только гораздо хуже "колёс" из-за своей распространенности.
Starikan
2
 
Повідомлень: 18121
З нами з: 12.10.11
Подякував: 2162 раз.
Подякували: 2963 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:49

Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс

Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?

или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?
Replay
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2250
З нами з: 20.06.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 506 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:56

  Replay написав:
Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс

Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?

или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?

нет не верю но этот тренд не на 1 день :wink:
Олежан
 
Повідомлень: 305
З нами з: 01.12.20
Подякував: 5 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 тра, 2021 09:56

  Replay написав:
Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс

Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?

или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?

Австралія закладає в бюджет ціни на руду на рівні 55 баксів за тонну...
Мабуть таки щось знають... :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 3781
З нами з: 03.02.16
Подякував: 95 раз.
Подякували: 752 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7691769276937694>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 746, 747, 748
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7470 1793617
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 08:11
ЛОБ
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2489, 2490, 2491
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
24903 3387178
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 07:58
Amethyst
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 81, 82, 83
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
824 213224
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 тра, 2021 19:58
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (9819)
12.05.2021 11:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.