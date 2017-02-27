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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 12 тра, 2021 07:27
change_pm написав: холява написав:
Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа " и "углеродная нейтральность".
Це по новому, по модному, як бідних будуть грабувати, а багаті - багатіти
зі. Ось, приклад, Йоропа через "5" років (може раніше, може пізніше) обкладе наші вугільні електростанції "вуглецевим" податком, і доведеться закривати чи платити.
Як наслідок, буде чи недостатача електрики (по гадинах), чи тариф в 5 разів више ніж наразі, чи комбінація вище названих варіантів з невідомими нам ще варіантами...
давайте в начале разберемся, как будет работать механизм углеродного налога, а потом будем обсуждать.
а лозунги про бедных и богатых оставим для выступлений на броневичке...
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Додано: Сер 12 тра, 2021 07:46
Яша когда ревал есть шанс откупиться по льготному курсу и со временем компенсировать рост цен.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:16
prodigy дискуссии о влиянии колоссальных фискальных стимулов на экономику усилились. Их противники ранее акцентировали внимание на горах долгов, сейчас – на препятствиях для экономики в виде возможности безработных сидеть дома, получая пособия, и не заполнять вакансии. Сторонники программ помощи подчеркивают, что никто и не думал, что будет легко. Без этих денег экономика не смогла бы всплыть на поверхность.
Ссылку на "дискуссии" хотел бы увидеть.
Простите, но я не слышал обоснованных мнений о том, чтобы фискальные стимулы - смогли бы оказать положительное влияние на ВНП страны в долгосроке. В реальности, мы получаем просто рост цен на продукцию, за счёт роста цен на энергоносители, сырье, недвижимость и пр., но отнюдь не рост реального производства за счёт роста потребительского спроса.
Влитые триллионы, просто - раздули пузыри, которые - неизбежно лопнут.
Спсали не экономику(которая, будто бы всплыла на поверхность) а прежде всего, банки и фонды.
Что имеем на сегодня?
Вопрос времени, когда круные инвесторы - начнут фиксировать свою прибыль и снова выходить в доллар. Толчком может стать как новый штамм короновируса, так и понимание того, что рост цен на акции - это не рост "объмов проданных автомобилей", что стоимость криптовалют - это хайп и т.д.
Если крупные игроки - начнут выводить деньги, никаких вливаний ФРС не хватит, чтобы избежать глубокой коррекции.
При этом, если S&P уйдёт к 3800 и ниже(вполне реально), даже мелкие инвесторы - попытаются забрать свои средства из фондов.
Пока что, чтобы подобного не случилось, любые проливы - агрессивно выкупаются.
Но все, держится только на Вере в ФРС, в нескончаемое стимулирование, а это - рост пузырей, которые всё равно лопнут.
Мое мнение, что США действуют по аналогии с 30-ми годами, на основе анализа Великой Депресии, но не учитывают того, что результатом того "спасения", стала Вторая Мировая Война.
Таким образом, как не удивительно, но я - жду усиления индекса доллара, уже летом-осенью, притом -достаточно существенного, на фоне новой волны мощнейшего кризиса.
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Додано: Сер 12 тра, 2021 08:23
Shaman написав:
давайте в начале разберемся
change_pm написав: холява написав:
Я очень прошу пояснить значение "антропогенного следа " и "углеродная нейтральность".
Це по новому, по модному, як бідних будуть грабувати, а багаті - багатіти
зі. Ось, приклад, Йоропа через "5" років (може раніше, може пізніше) обкладе наші вугільні електростанції "вуглецевим" податком, і доведеться закривати чи платити.
Як наслідок, буде чи недостатача електрики (по гадинах), чи тариф в 5 разів више ніж наразі, чи комбінація вище названих варіантів з невідомими нам ще варіантами...
, как будет работать механизм углеродного налога, а потом будем обсуждать.
а лозунги про бедных и богатых оставим для выступлений на броневичке...
А давайте! Раз ви визвались, то чекаємо на доповідь, коли розберетесь
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:31
цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс
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Олежан
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:38
Surfer написав:
Небольшое отступление по приведенным примерам - во первых ТикТок - несмотря на сомнительный контент - там как раз есть реальные законы экономики , для тех кто заблудился в ОВГЗ и прочих химерах популярных здесь и не имеющих ничего общего с курсообразованием - элементарный маркетинг, где популярный продукт - неважно какой находит своего потребителя и совершенно естественно привлекает деньги
Если легализовать наркотики - этот популярный продукт привлечет еще больше потребителей и денег, согласно законам экономики.
А соцсети - тот же наркотик, только гораздо хуже "колёс" из-за своей распространенности.
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Starikan
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:49
Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс
Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?
или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?
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Replay
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:56
Replay написав:
Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс
Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?
или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?
нет не верю но этот тренд не на 1 день
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Олежан
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Додано: Сер 12 тра, 2021 09:56
Replay написав:
Олежан цены на руду видели?
есть все шансы летом уйти на 24 грн за бакс
Если фондовый рынок обвалится, доллар усилится, значительно.
что тогда?
или вы верите в «вечный рост», «вечную жизнь» и пр.?
Австралія закладає в бюджет ціни на руду на рівні 55 баксів за тонну...
Мабуть таки щось знають...
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