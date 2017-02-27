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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7807780878097810
Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:05

  Ой+ написав:
  sergey_sryvkin написав:Наприклад, необхідність подавати податкову декларацію з прибутком з овдп


Тому треба, щоб всі все декларували, бо дійсно маємо купу "злиденних" чинуш в яких багатющі бабусі чи тьоті і племінниці і т.д. Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти.


если найдете варианты -сообщите )))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:10

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©

  Ой+ написав:Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти

Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
А свої - можна влити в бетон, - але з РОЗУМОМ!(в ліквідний бетон/нормальну локацію)
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 15:41

  ruvex написав:Насколько легко ставить диагноз кому-то, настолько тяжелее его поставить себе лично.
. Где было написано диагноз? Ну , да ладно .
холява
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:01

  Успіх написав:
  Ой+ написав:Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти

Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
А свої - можна влити в бетон, - але з РОЗУМОМ!(в ліквідний бетон/нормальну локацію)

чому не береш? якщо такий розумний.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!


"Їхні" гроші під інший %. Ось тільки заголовок і одне речення:
Банки в Украине повысили процентные ставки по кредитам для населения https://delo.ua/econonomyandpoliticsinu ... kr-382992/
В мае 2021 года процентные ставки по новым кредитам украинских банков для населения в национальной валюте составляли 34,1% годовых.

Так що маржа росте.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:22

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  Ой+ написав:Тримати гроші просто на депозиті стало по факту отримувати від'ємну дохідність. І якщо є пристойні суми, то шукати варіанти

Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
А свої - можна влити в бетон, - але з РОЗУМОМ!(в ліквідний бетон/нормальну локацію)

чому не береш? якщо такий розумний.

На перший внесок треба мати 💸 :mrgreen:
А ти ж знаєш, що я скирдую на ремонт смарту.
А пускати "під ніж"🔪 свою подушку безпеки - нема дурних! 🐐
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:35

  холява написав:С телефона много не напишешь, на лодке на середине Днепра . ……….,,,,Иногда стараешься поддержать людей, помочь , отвлечь. И эти люди , как правило , стараются тебя ущипнуть . Вы же и по жизни такие. Пока по яйцам не получите и не отползете, ничему хорошему не учитесь . А если в мыслях утвердилась поправка , что мол всех перерос, беда.

Лично я всегда вас читаю с удовольствием.Причина - вы пишите о том,что видите и с чем реально имеете дело.На моменте " все чудово " больше всего у диванных полуаналитиков.У них коровы ударно доятся,куры усиленно несутся,жныва колосятся,шахтеры спускаются в шахты и гастарбайтеры мешками отправляют валюту в неньку.На самом деле все гораздо сложнее.
Когда Гройсман поднял акциз и цены на алкоголь и пиво до среднеевропейских а Украина по территории уменьшилась на 20% благодаря северному царю и нашим кровавым пасторам- моя транспортно- логистическая компания ,специализированная под напитки,легла а локдаун её добил.Поэтому подвижной состав был распродан,люди уволены и фирма закрыта.Это был реальный сектор,производящий услуги с добавленной стоимостью.Теперь средства переложены в финансовые активы,не создающие добавочной стоимости,но позволяющие их хотя- бы сохранить.Так что не только у вас эти видения реальности.И также любители чудесных прогнозов усиленно умалчивают проблему депопуляции и наростающей миграции.У доброй
половины знакомых дети учатся или уже работают в Европе и возвращаться не планируют.Скоро останутся тут только пенсы ,чиновники,немного сталеваров- комбайнеров и менты с таможней.Хорошей вам рыбалки !
heineken
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Повідомлення Додано: Суб 12 чер, 2021 16:39

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Тоді, навпаки, - вигідно брати кредити!
Нехай "їхні" кошти знецінюються!
А свої - можна влити в бетон, - але з РОЗУМОМ!(в ліквідний бетон/нормальну локацію)

чому не береш? якщо такий розумний.

На перший внесок треба мати 💸 :mrgreen:
А ти ж знаєш, що я скирдую на ремонт смарту.
А пускати "під ніж"🔪 свою подушку безпеки - нема дурних! 🐐

та знаєм, віддав овнозабудовнику, тепер бідкаєшся
пустив під ніж всі свої депостовпчики, що навіть чахлий бізнес немає оборотних коштів.

бетон івно, але більше нема куди Успіху бабло про$ирати
flyman
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  #<1 ... 7807780878097810
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