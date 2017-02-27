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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 вер, 2021 21:51
juristkostya написав:
???? Вы о чем вообще?
Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.
Ваших теж возять, бо все в найближчих 60-100 км закрито?
Або немає сенсу балакати.
У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:54
Прораб написав: juristkostya написав:
???? Вы о чем вообще?
Детей возят в райцентры на школьных автобусах уже не первый год. И это прекрасно: в сёлах на 100-500 жителей объективно не может быть современного образования. И не только по причине слабой мат базы -сам уклад жизни в депрессивных сёлах не мотивирует к учебе.
Ваших теж возять, бо все в найближчих 60-100 км закрито?
Або немає сенсу балакати.
Аргументы изложены выше. Вы не готовы их услышать, но это ваша личная беда.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 21:55
Прораб написав:
У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.
Моя реальность - это знание положения дел в глухих сёлах. В отличие от.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 22:04
juristkostya написав: Прораб написав:
У вас едина реальність - особиста позиція - інакшего не існує, тому немає сенсу балакати звагалі.
Моя реальность - это знание положения дел в глухих сёлах. В отличие от.
Глухими вони стають коли там знищують інфрастуктуру, медицину та освіту. В містах так само закривають школи, в тому ж Києві, але звісно є альтернатива - закордон. Вірно?
Ваша точка зору мені особисто зрозуміла.
Тоді вірно що батьки думають про сім'ю та дітей, виїжджаючи, держава буде думати про неї в останню чергу.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 00:11
rorandak написав: kluychkooleg написав: rorandak написав:
пора сливать доллары, пока на пике
пока в пикЕ
Потерю интереса к доллару можно проследить и на форуме - цены на сахар и олию обсуждались в сто раз активнее
це цілком логічно, цукор і олія мають ціну, і гарно в світі розходяться за зелені фантики, експортери ж заливать ними потім міжбанк, бо немає вже куди дівати
если сковородка с тефлоновым покрытием ( некоторые утверждают очень вредно для здоровья, сам не проверял не знаю) или есть духовка \ электро гриль , то вполне можно жить без сахара и масла ...собственно на своем примере проверил пол года или более жил без сахара и масла сливочного/подсолнечного/оливкового/кукурузного ... Разрешил себе сахар в чай когда приболел ОРВИ ( острое дыхательное вирусное) и прописал себе чай с сахаром вместо капельниц с глюкозой , как я его ,чай с сахаром , обычно и называю
так как сил\ аппетита готовить и есть что то не было , так фрукты чуть и сахар в "капельнице" строго по Комаровскому
Так что истерика по поводу цен на продукты гречку ( перешел на чечевицу, овсянку горох) , сахар ( только из фруктов) и масло всех видов ( кроме пары ложек лльяного) как то не трогают ... я вообще не знаю цен на эти продукты.
Вот мороженную скумбрию в целом виде - помню около 90 грн\кг и то случайно запомнил
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Додано: Вів 28 вер, 2021 00:17
rorandak написав:zРадио
да - Украина развивающаяся страна
может деградирующая
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П'ят 24 вер, 2021 22:31
ЛОБ
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