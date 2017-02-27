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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9620962196229623
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:14

35.30-35.35/35.50-35.55
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:18

  vitaliian написав:
  antey1969 написав:На секунду представим, что на этом фоне из Европы по призыву правительства возвращается 5 миллионов беженцев.
всех не надо (среди них много пенсионеров и детей), но даже миллион-два трудоспособного населения которое вдруг вернётся, обвалит рынок труда окончательно. Такой массовый выезд это чья то топ-дурь. Одно дело выехали из зоны боевых действий , другое выехали со всех областей, обвалив местную экономику. Они же по заграницами тратят украинскую валюту, поддерживая местные бизнесы. При том что у большинства рядом с домом боевых действий нет.


все залежить від власного risk assesment, кожна родина це робить або індівідуально,
або під впливом суцільної паніки (родичів, друзів, сусідів)
мені відомо декілька прикладів як дружина з Зпоріжжя перестала спати у ночі в очікуванні прильотів (чоловік її в ЗСУ, діти в Київі), а сусіди насміхалися, але коли був близький приліт (десь 300м від їх кварталу), то сусідів мов вітром здуло (терміново виїхали в ЗУ)

стосовно курсу: велика складова в тижневий коливаннях -це панічні очікування перспективи на ТБД , чому так? тому що люди налаштували свій мозок на отримання переможних звітів (і не тільки про постачання чергових 4 гаубіц/РЗСО)
після того як отримав значну сумму в гривні почав моніторити курси
35,25/40 продати-35,45/60 купити
спред доволі вузький,
на отпті від 5к долл можно 5 коп +/- виторгувати
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 08:27

Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:04

  Captain Obvious написав:
  somilitark написав:
  75stasstas75 написав:somilitark
Где это она почала знижуватись ? в Киеве по сравнению со вчерашним - рост на 6 коп.

Я сподіваюсь вам сьогодні вже відніше? Чи показати предмет більш детально?

Ринок почав працювати дуже вузько.
Столиця 35.40 на 35.48.
Це добрий знак, всіх все влаштовує, тільки знедолені програмісти лякають тим, що кудись втічуть.


Многие пригримисты уже просто получают выплаты уже на пионер/wise, послав нахер нбу с его «экономически обоснованным курсом».
За что боролся…

Дело уже не в курсе, а просто в складировании денег там для переезда. Так как жить за железным занавесом не всем нравится.
slonomag
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 10:55

  edvardd написав:Запорожье, смотрим вниз
USD/UAH 35.5/35.65
EUR/UAH 37.3/37.6

USD/UAH 35.6/35.75
EUR/UAH 37.3/37.6
edvardd
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