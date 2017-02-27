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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9989999099919992
Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:24

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  striped написав:Банани у Польші зараз коштують 8 злотих, курс теж можна 8 рахувати, тому 1 кг бананів до 64 грн. Без черг на кордонах. Ще якійсь теоріі крім сезонності цін?

Бананы болеют

Финансовый мир достаточно разнообразен и сложен, чтобы оставить любые попытки найти эталон для оценки цены валюты среди каких-то товаров.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:24

[/quote]
Приват по 37.45 депозиты открывать начал. Карточки Привата есть у всех. Вот и пошел движ.
Население сдает валюту в обмен на 3-х месячные фьючерсы. Я лично сегодня в привате тоже решил оформиться, потому что учитывая продвижение ВСУ на фронте, кроме ядерного удара поражения в ближайшие 3 месяца не будет + наобещали прямой бюджетной поддержки. На 50-100-150 тыс можно рискнуть на себя и родственников. Все таки 11-12% в валюте за 3 мес на дороге не валяются.[/quote]

Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:40

  VASH написав:Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар

Маємо те шо маємо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 16:55

  Zebra написав:
  VASH написав:Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар

Маємо те шо маємо.

Як у тому кацапс-му прислів'ї "Ввиду отсутствия горничной, любил дворника"...
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:16

  VASH написав:
  Zebra написав:
  VASH написав:Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар

Маємо те шо маємо.

Як у тому кацапс-му прислів'ї "Ввиду отсутствия горничной, любил дворника"...

Имел..
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 17:47

Investor_K
Хотів менш цинічно
VASH
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:07

  osafly написав:Еще раз говорю,все это отскок перед дальнейшим прогрызанием вверх на предположительных новостях к концу недели.Валютчики хотят хорошо заработать,нужно пару дней на откуп..Вон,польский злотый,не чета гривне.На прошлой неделе покупался по 4.74,на сегодня курс уже 4.98-5. За неделю,падение порядка 6% к баксу...А у нас укрепляется-красопета.С какого перепуга,скажите пожалуйста?? Все это цирк писаный-рисованый-кратковременный.Конец месяца,зачастую так рисуют,именно под конец

Просто у нас гривня - це антиєвро. Коли євро падає, гривня укріпляється. Іноді навіть сильніше, ніж долар.

  Rebel написав:Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.

Я по 30 пару днів тому брав. А по 60 хай їдять самі, краще грушки купити.

  striped написав:Коллегі, перепрошую - був настільки радий за "Котікі, Ямпіль - наш!", що переплутав курс злотого у розрахунках. Банани у Польші зараз коштують 8 злотих, курс теж можна 8 рахувати, тому 1 кг бананів до 64 грн. Без черг на кордонах. Ще якійсь теоріі крім сезонності цін?

Теорія одна - Штатам треба знецінити держборг. Для цього й інфляцію розігнали.

  Investor_K написав:Я бы евро по 40,25 сдал

О, це по нашому - дорого купуй, дешево продавай! :lol:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 жов, 2022 19:51

  AndriyQ написав:Теорія одна - Штатам треба знецінити держборг. Для цього й інфляцію розігнали.

Та я вот эту теорию не понимаю. А кому они все должны? Как почитаешь, штаты все в долгах, Китай тоже должен что вот вот лопнет, и Россия должна. Все всем выходит должны. А кто же им занимает? ФРС? Массоны? Рокфеллеры? Если им должны и они такие влиятельные, то как они могут допустить чтобы доллар обесценился? А если не им, то кому?
sailed
 
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