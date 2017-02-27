[/quote] Приват по 37.45 депозиты открывать начал. Карточки Привата есть у всех. Вот и пошел движ. Население сдает валюту в обмен на 3-х месячные фьючерсы. Я лично сегодня в привате тоже решил оформиться, потому что учитывая продвижение ВСУ на фронте, кроме ядерного удара поражения в ближайшие 3 месяца не будет + наобещали прямой бюджетной поддержки. На 50-100-150 тыс можно рискнуть на себя и родственников. Все таки 11-12% в валюте за 3 мес на дороге не валяются.[/quote]
Дещо не зрозуміло, чому у Приваті долар та евро однаково (37,453 грн). За умов диференційованого курсу, як на мене, входив би у евро. А так у долар
osafly написав:Еще раз говорю,все это отскок перед дальнейшим прогрызанием вверх на предположительных новостях к концу недели.Валютчики хотят хорошо заработать,нужно пару дней на откуп..Вон,польский злотый,не чета гривне.На прошлой неделе покупался по 4.74,на сегодня курс уже 4.98-5. За неделю,падение порядка 6% к баксу...А у нас укрепляется-красопета.С какого перепуга,скажите пожалуйста?? Все это цирк писаный-рисованый-кратковременный.Конец месяца,зачастую так рисуют,именно под конец
Просто у нас гривня - це антиєвро. Коли євро падає, гривня укріпляється. Іноді навіть сильніше, ніж долар.
Rebel написав:Тим часом банани вже давно по 60 і дешевшати не збираються.
Я по 30 пару днів тому брав. А по 60 хай їдять самі, краще грушки купити.
striped написав:Коллегі, перепрошую - був настільки радий за "Котікі, Ямпіль - наш!", що переплутав курс злотого у розрахунках. Банани у Польші зараз коштують 8 злотих, курс теж можна 8 рахувати, тому 1 кг бананів до 64 грн. Без черг на кордонах. Ще якійсь теоріі крім сезонності цін?
Теорія одна - Штатам треба знецінити держборг. Для цього й інфляцію розігнали.
AndriyQ написав:Теорія одна - Штатам треба знецінити держборг. Для цього й інфляцію розігнали.
Та я вот эту теорию не понимаю. А кому они все должны? Как почитаешь, штаты все в долгах, Китай тоже должен что вот вот лопнет, и Россия должна. Все всем выходит должны. А кто же им занимает? ФРС? Массоны? Рокфеллеры? Если им должны и они такие влиятельные, то как они могут допустить чтобы доллар обесценился? А если не им, то кому?