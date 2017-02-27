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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 30 лис, 2022 05:22
striped
Та успокойтесь все. Пока мы имеем независимый Нацбанк ,со своей персональной валютой гривной ,безденежье нам не грозит. И совершенно без разницы сколько будет нулей стоить рюмка чая). Оборот наше все! А вот если куда то вступим, типа в ЕС или там очередным штатом США, вот тут то денег нам просто не дадут, а заставят зарабатывать. Шось таке)
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:12
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Додано: Сер 30 лис, 2022 09:43
Подскажите, с чем связано, что история межбанка прерывается от начала войны до 21.07. При этом я точно помню что-то еще где-то в апреле смотрел и история велась, а потом исчезла. Где её можно взять? Спасибо
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Додано: Сер 30 лис, 2022 10:55
Сибарит написав: striped написав:
По идее это путь к девальвации, потому что отпадает такой удобный механизм компенсации дефицита бюджета.
Нельзя тушить пожар бензином.
Сокращение эмиссии не может стать причиной девальвации. Это противоречит законам экономики. Возникновение дефицита чего бы то ни было, в т.ч. и денег, всегда приводит к росту цены. Т.о. прекращение покупки облигаций нацбанком уменьшает риски (глубину) девальвации после отмены фиксации курса.Если девальвация произойдет, а вероятность этого весьма высока, основной причиной станет не эмиссия и уж тем более не ее прекращение, а существенное сокращение денежного оборота как следствие падения экономики, для которого исходно существующей массы гривны окажется слишком много. Темпы изъятия гривны из оборота явно недостаточны, но естественных путей их увеличения я не вижу.
Вітаю.
Якраз хотів акцентувати на цьому увагу бо не спостерігаю обговорення даного питання ні на форумах ні у ФБ у людей яких читаю.
Зараз, через відключення електроенергії, багато підприємств зменшують обсяги випуску продукції та надання послуг. Зменшується і буде продовжувати зменшуватись ВНП (всю зиму), а кількість грошей в системі - ні. Таким чином із певною часовою інерцією це повинно відобразитись на курсі. До цього потрібно готуватись якщо це взагалі можливо.
Для прикладу накопичувати кількість паперової валюти в банках щоб повністю виключити ажіотаж на готівковому ринку. Збільшити мінімальний термін відкриття депозитів до 6 місяців щоб на довший час стерилізувати гривню. В цьому контексті депозити по курсу 37,5 стають інструментом стримування девальвації бо стерилізують гривню.
Збільшити ліміт по валютних депозитах за гривню прирівнявши його до терміну відкриття депозиту. Для прикладу залишити для пересічних ліміт в 50 тис при відкритті депозиту на 3 мі. 150 тис на 6 міс. і 1 млн на термін не менше року.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 10:58
edvardd написав:
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:05
striped написав:
Правильно, я не спорю, что гривнедефицит должен гривну укрепить. Но у нас же нелинейное уравнение - помимо дефицита гривны может возникнуть и дефицит валютной помощи, которую конвертируют в эту самую гривну. И при возникновении такого дефицита как раз и возникает вопрос - за счет чего минфин и правительство будут закрывать дефицитный бюджет - порезкой бюджетников/зарезкой гривны.
Ми вже фактично маємо дані валютної підтримки США та ЄС на весь 23 рік. Від цих сум і потрібно відштовхуватись. І тоді рівняння стає майже лінійне.
Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі.
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:26
Realist написав:
Ну і після зими потрібно йти на важкі кроки та піднімати вартість газу та електрики. Бо при таких цінах стимулу у населення модернізувати/теплоізолювати будинки фактично не має від слова взагалі
.
І досі із кожного кута долинають тільки образи на владу. Влада не підготувалась Влада не зробила те. Влада не зробила се. А при тому населення саме (здебільшого) майже нічого не зробило для того щоб хоч трохи підготуватись до зими. Таке враження що роки совка напрочуд відбили у людей причинно-наслідкове та логічне мислення.
Тут є один, вірніше два моменти:
1) ці всі модернізації далеко не всім по кишені, особливо зараз-мій сусід утеплював будинок в
2021, витратив більше 300000грн;
2) наввіть серед тих, хто може собі це дозволити, чимало людей просто не зроблять те з
побоювання викинути, можливо останні, гроші на вітер через воєнні ризики: тому ж таки сусіду
в стіну прилетіла мінометна міна а у вітальню "асвабадітелі" кинули гранату. Результат-ремонт та
утеплення коту під хвіст.
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:42
Realist
Ну рискните сделать населению ЭЭ по коммерческому тарифу дабы Ахметка не голодал в Монте-Карлах и газ в трубе по цене сети заправок «нальём в 50ти литровый баллон и все 60!!!»
И одновременно лучше для пущего аффекту субсидии отрезать
И посмотрите на вал неплатежей
Харч за год вдвое подорожал, зарплата стабильно только под Бахмутом и чисто станком, остальные на минималку или около - сами подсчитаете выхлоп ?
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Додано: Сер 30 лис, 2022 11:53
edvardd написав: edvardd написав:
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Додано: Сер 30 лис, 2022 12:03
Investor_K написав: edvardd написав: edvardd написав:
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