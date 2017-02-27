Це найбільша сума за часи незалежності. Порівняно з мирним 2021-м експорт IT-послуг збільшився на $400 млн, або ж на 5,8%
До війни стабільно експорт ріс 25-30% Саме цікаве почнеться як кордон відкриють - загальні настрої що багато айтішників буде мігрувати хоча і доведеться платити більші податки а не ФОПівські 5%
Даже если не откроют, многие и так уже выехали, просто продолжают работать с украинским ФОП так как налоги маленькие. Но эту лавочку уже прикрывают. Захотел ипотеку, кредит, даже просто за свои деньги что-то дорогое купить и налогая уже спрашивает "тааак, ты у нас тут уже 183 дня гостишь, какие такие налоги в Украине?" Так что подозреваю что многие будут закрывать свой ФОП и начинать платить налоги по новому месту жительства, иначе никак.
khmelovski написав:Саме цікаве почнеться як кордон відкриють - загальні настрої що багато айтішників буде мігрувати хоча і доведеться платити більші податки а не ФОПівські 5%
Или наоборот: будут мигрировать, хоть и придётся платить украинские ФЛПовские 5% вместо польских-немецких-португальских десятков процентов. Во всяком случае мои знакомые, которые сбежали в первый день войны, пока границу ещё не закрыли, пару дней назад из Польши писали:
Тобто битовуха більш меншь … але це не головне. Чужинці на чужі землі. Без перебільшень. Звичаї, поведінка, багато чого. Просто інше відношення до сервісу та роботи. Дуже хочеться в Україну. Тут є де подорожувати.