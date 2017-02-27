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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10275102761027710278

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.02.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 7.8 5 135
Менше 38,00
1%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
3%
4
40,00-40,50
21%
28
40,50-41,00
29%
39
41,00-41,50
21%
28
41,50-42,00
9%
12
42,00-42,50
4%
5
42,50-43,00
2%
3
43,00-43,50
4%
5
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
1%
2
Більше 45,00
4%
6
Всього голосів : 135
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:23

:shock:
  slonomag написав:
  khmelovski написав:
  edvardd написав:Українська IT-індустрія «закрила» минулий рік із рекордним показником експорту – $7,34 млрд. — Forbes (https://forbes.ua/innovations/ukrainski ... 2023-11420)

Це найбільша сума за часи незалежності. Порівняно з мирним 2021-м експорт IT-послуг збільшився на $400 млн, або ж на 5,8%


До війни стабільно експорт ріс 25-30%
Саме цікаве почнеться як кордон відкриють - загальні настрої що багато айтішників буде мігрувати хоча і доведеться платити більші податки а не ФОПівські 5%

Даже если не откроют, многие и так уже выехали, просто продолжают работать с украинским ФОП так как налоги маленькие. Но эту лавочку уже прикрывают. Захотел ипотеку, кредит, даже просто за свои деньги что-то дорогое купить и налогая уже спрашивает "тааак, ты у нас тут уже 183 дня гостишь, какие такие налоги в Украине?" Так что подозреваю что многие будут закрывать свой ФОП и начинать платить налоги по новому месту жительства, иначе никак.

Уже начинают, знаю два таких случая.
Оба ЧП.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 00:37

  khmelovski написав:Саме цікаве почнеться як кордон відкриють - загальні настрої що багато айтішників буде мігрувати хоча і доведеться платити більші податки а не ФОПівські 5%

Или наоборот: будут мигрировать, хоть и придётся платить украинские ФЛПовские 5% вместо польских-немецких-португальских десятков процентов. Во всяком случае мои знакомые, которые сбежали в первый день войны, пока границу ещё не закрыли, пару дней назад из Польши писали:
Тобто битовуха більш меншь … але це не головне. Чужинці на чужі землі. Без перебільшень.
Звичаї, поведінка, багато чого. Просто інше відношення до сервісу та роботи.
Дуже хочеться в Україну.
Тут є де подорожувати.

Согласен, будет интересно.
moveton
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