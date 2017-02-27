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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10403104041040510406

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.5 5 134
Менше 38,00
9%
12
38,00-38,50
12%
16
38,50-39,00
9%
12
39,00-39,50
13%
17
39,50-40,00
14%
19
40,00-40,50
19%
25
40,50-41,00
7%
10
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
0
0
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
8%
11
Всього голосів : 134
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 10:03

  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...


або повернемося до 38,66
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 11:28

По курсу. Почали відкатуватись, прийом доходив до 38.80, зараз 38.72...38.75...
somilitark
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 12:48

  sergikkc007 написав:
  asti написав:Судя по всему на следующей неделе закрепимся на 39+...
або повернемося до 38,66
чому саме 38,66...?
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 15:57

У Дніпрі опт USD 38.70/39.00 , такий проміжок натякає що вгору йти нема палива.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:10

  Vadim_ написав:У Дніпрі опт USD 38.70/39.00 , такий проміжок натякає що вгору йти нема палива.

Вибачте, але це такий же опт, як я - мер Києва... Судячи зі спреду, це роздріб, який уві сні, може, і вважає себе оптом :)
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 17:29

  Искатель написав:
  Vadim_ написав:У Дніпрі опт USD 38.70/39.00 , такий проміжок натякає що вгору йти нема палива.

Вибачте, але це такий же опт, як я - мер Києва... Судячи зі спреду, це роздріб, який уві сні, може, і вважає себе оптом :)

Это реальность ,можете лично проверить :mrgreen: , заказав 50000 или 1000$
+38 (063) 6687355
+38 (095) 6122722
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Vadim_
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 19:33

  asti написав: чому саме 38,66...?

маю на у вазі, що після вихідних не обов'язково буде подальше послаблення гривні
sergikkc007
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 01:01

https://www.cnn.com/2023/03/19/economy/ ... index.html

The US Federal Reserve and several other major central banks announced a coordinated effort Sunday night to boost the flow of US dollars through the global financial system with the aim of keeping credit flowing to households and businesses.

"The Bank of Canada, the Bank of England, the Bank of Japan, the European Central Bank, the Federal Reserve, and the Swiss National Bank are today announcing a coordinated action to enhance the provision of liquidity via the standing US dollar liquidity swap line arrangements," the central banks said in a joint statement
Starikan
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 10:22

Re: Валютний ринок в контексті ДС

В какие дни происходят выплаты военным? Без них 39 не взять ну никак.
Economist
 
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