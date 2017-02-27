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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10420104211042210423

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2023?

Валютний ринок в контексті ДС 5.2 5 152
Менше 38,00
13%
20
38,00-38,50
12%
18
38,50-39,00
11%
16
39,00-39,50
11%
17
39,50-40,00
13%
19
40,00-40,50
18%
27
40,50-41,00
7%
11
41,00-41,50
5%
7
41,50-42,00
1%
1
42,00-42,50
1%
2
42,50-43,00
0
0
43,00-43,50
1%
1
43,50-44,00
1%
1
44,00-44,50
1%
1
Більше 45,00
7%
11
Всього голосів : 152
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 12:38

  Искатель написав:
  FinTech написав:Конверты сделали свое дело, удовлетворили от части повышенный спрос на наличный доллар и улучшили ликвидность БСУ, т.к. был массовый отток депо из-за военных действий.

Абсолютно верно.
А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос.


изобразят запретом снимать в долларах, при курсе обменок ниже НБУ для пересичного будет в радость и поначалу стабильно :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:12

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Шановні, таке питання!
Чи є можливість якось поповнити валютні картки в Україні з закордону без додаткових комісій (окрім платіжної системи), за подальшим виходом у кеш?
profan
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:19

Официальный курс +

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.03.2023............30.03.2023
дата розрахунку...............28.03.2023.............29.03.2023
Євро..................................39,6111..................39,6989...+0.22%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0856 (вчера 1.0832)

Индекс доллара DXY в 15-00 102.51 (вчера 102.55).
Вчера вечером доллар попытался изобразить рост, но уже вернулся обратно.

  Realist написав:Ваш коментар не дає відповіді, чому корекція відбулась саме зараз, а не кілька місяців тому. Здається вже доволі давно банки налагодили завезення готівки. Так не в тих обсягах, що до війни, але...

Мы видим улучшение с доступностью наличной валюты, но пути и объемы поставок нам не известны. Возможно, объемы стали больше. Но возможно, что и баланс спроса и предложения изменился.
  Realist написав:Ми не отримаємо відповіді для чого Бегемоту знадобилось одноосібно формувати тренд та чому він це робить саме зараз. І це саме те незнання яке лякає та вводить у ступор. Людська психіка така, що чого ми не розуміємо - до того ставимось із недовірою та підозрілістю.

Со второй частью согласен полностью. Еще и добавлю, что когда мы не понимаем сути процессов, мы начинаем искать некую могущественную силу, чтобы все объяснить ее прихотью. Хорошо, что перестали приносить этим силам жертвы :)
При всей моей давней нелюбви к Бегемоту, должен отметить, что валютой там всегда занимались очень грамотные специалисты. И естественно, целью этих специалистов является не какая-то цифра на невидимом нынче табло, а получение прибыли. И также естественно, что любые их действия на рынке, в силу запредельной доли банка на рынке, определяют состояние рынка.
  Realist написав:ПС: У вигляді фантазії (прошу не сприймати серйозно) можу припустити, що даний тренд пов'язаний із валютними депозитами. Потрібно зменшити їхню кількість, але при тому не можна їх заборонити бо це нівелює всі їхні попередні досягнення.

Выделенное допустить очень легко. И на этом вполне можно остановиться.
Давайте попробуем объяснить происходящее, исходя из базовых принципов функционирования рынка. Даже в детали схемы с этими депозитами вдаваться не будем. Просто вспомним, что на спекулятивных рынках (напоминаю, что это слово я использую не в качестве ругательства) грести деньги лопатой могут не только лишь все. Те, кто рискнули первыми, получили хороший профит. Сейчас настало время тех, кто посмотрел на первых и тоже захотел такого же профита. А фигушки! Так это не работает. Чем больше людей занимаются очевидными вещами, тем менее прибыльными эти вещи становятся просто потому, что всего на всех всегда не хватает, всех много, а всего мало. В финале должно дойти до того, что и убытки у кого-то будут.
Исходя из этого принципа, снижение курса, которое приводит к уменьшению доходности, выглядит естественным с точки зрения рынка и не требует чьего бы то ни было вмешательства с некими коварными целями.
Это все справедливо, если изначальное допущение верно. Вполне возможно, что причины совершенно другие, а мы просто о них не знаем или не замечаем их влияния.

И да. Я опять не дал ответы на все вопросы. У меня информации также мало, как и у всех. Я просто не боюсь в этом признаться и не ищу простых объяснений, которые заменят информацию :)

  Искатель написав:А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос.

А зачем? Неужели объем этих депозитов стал играть заметную роль на фоне существующего навеса свободной гривны?
Банки и так ломятся от гривны. Новая вряд ли нужна. Пока что речь идет о том, чтобы уже имеющуюся связать на какие-то сроки, а не мариновать на текущих счетах. Вот НБУ и выкручивает банкам руки, чтобы они их выкручивали нам, изменив процентную политику.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD

аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.
andriy_z
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:28

  profan написав:Шановні, таке питання!
Чи є можливість якось поповнити валютні картки в Україні з закордону без додаткових комісій (окрім платіжної системи), за подальшим виходом у кеш?

Это, наверное, в банковскую ветку, а не в валютную. В чём подвох вопроса? Вроде, входящие переводы всех видов никто не запрещал. Комис банки за него обычно (исключение - Сенс) не берут. Комис за обнал валюты - Укргаз не берёт, может и ещё кто-то, но про него вопроса не было.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 14:40

  moveton написав:
  profan написав:Шановні, таке питання!
Чи є можливість якось поповнити валютні картки в Україні з закордону без додаткових комісій (окрім платіжної системи), за подальшим виходом у кеш?

Это, наверное, в банковскую ветку, а не в валютную. В чём подвох вопроса? Вроде, входящие переводы всех видов никто не запрещал. Комис банки за него обычно (исключение - Сенс) не берут. Комис за обнал валюты - Укргаз не берёт, может и ещё кто-то, но про него вопроса не было.


*подвоха немає.Комісію бере той же Примат-банк.... додатково свою*.Укргаз дякую.. перевірю.
profan
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