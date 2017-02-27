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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 бер, 2023 12:38
Искатель написав: FinTech написав:
Конверты сделали свое дело, удовлетворили от части повышенный спрос на наличный доллар и улучшили ликвидность БСУ, т.к. был массовый отток депо из-за военных действий.
Абсолютно верно.
А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос.
изобразят запретом снимать в долларах, при курсе обменок ниже НБУ для пересичного будет в радость и поначалу стабильно
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cohan
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:12
Шановні, таке питання!
Чи є можливість якось поповнити валютні картки в Україні з закордону без додаткових комісій (окрім платіжної системи), за подальшим виходом у кеш?
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profan
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:19
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................29.03.2023............30.03.2023
дата розрахунку...............28.03.2023.............29.03.2023
Євро..................................39,6111..................39,6989
...+0.22%
Долар США.......................36,5686..................36,5686...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0856
(вчера 1.0832)
Индекс доллара DXY в 15-00 102.51
(вчера 102.55).
Вчера вечером доллар попытался изобразить рост, но уже вернулся обратно.
Realist написав:
Ваш коментар не дає відповіді, чому корекція відбулась саме зараз, а не кілька місяців тому. Здається вже доволі давно банки налагодили завезення готівки. Так не в тих обсягах, що до війни, але...
Мы видим улучшение с доступностью наличной валюты, но пути и объемы поставок нам не известны. Возможно, объемы стали больше. Но возможно, что и баланс спроса и предложения изменился.
Realist написав:
Ми не отримаємо відповіді для чого Бегемоту знадобилось одноосібно формувати тренд та чому він це робить саме зараз. І це саме те незнання яке лякає та вводить у ступор. Людська психіка така, що чого ми не розуміємо - до того ставимось із недовірою та підозрілістю.
Со второй частью согласен полностью. Еще и добавлю, что когда мы не понимаем сути процессов, мы начинаем искать некую могущественную силу, чтобы все объяснить ее прихотью. Хорошо, что перестали приносить этим силам жертвы
При всей моей давней нелюбви к Бегемоту, должен отметить, что валютой там всегда занимались очень грамотные специалисты. И естественно, целью этих специалистов является не какая-то цифра на невидимом нынче табло, а получение прибыли. И также естественно, что любые их действия на рынке, в силу запредельной доли банка на рынке, определяют состояние рынка.
Realist написав:
ПС: У вигляді фантазії (прошу не сприймати серйозно) можу припустити, що даний тренд пов'язаний із валютними депозитами
. Потрібно зменшити їхню кількість, але при тому не можна їх заборонити бо це нівелює всі їхні попередні досягнення.
Выделенное допустить очень легко. И на этом вполне можно остановиться.
Давайте попробуем объяснить происходящее, исходя из базовых принципов функционирования рынка. Даже в детали схемы с этими депозитами вдаваться не будем. Просто вспомним, что на спекулятивных рынках (напоминаю, что это слово я использую не в качестве ругательства) грести деньги лопатой могут не только лишь все. Те, кто рискнули первыми, получили хороший профит. Сейчас настало время тех, кто посмотрел на первых и тоже захотел такого же профита. А фигушки! Так это не работает. Чем больше людей занимаются очевидными вещами, тем менее прибыльными эти вещи становятся просто потому, что всего на всех всегда не хватает, всех много, а всего мало. В финале должно дойти до того, что и убытки у кого-то будут.
Исходя из этого принципа, снижение курса, которое приводит к уменьшению доходности, выглядит естественным с точки зрения рынка и не требует чьего бы то ни было вмешательства с некими коварными целями.
Это все справедливо, если изначальное допущение верно. Вполне возможно, что причины совершенно другие, а мы просто о них не знаем или не замечаем их влияния.
И да. Я опять не дал ответы на все вопросы. У меня информации также мало, как и у всех. Я просто не боюсь в этом признаться и не ищу простых объяснений, которые заменят информацию
Искатель написав:
А вот теперь надо очень постараться, чтобы на место забираемых конвертационных депозитов приносили гривну. Хотя бы на 3 месяца, хотя в идеале - от 6 и дольше. А для этого надо изобразить стабильность. Смогут ли? Вопрос.
А зачем? Неужели объем этих депозитов стал играть заметную роль на фоне существующего навеса свободной гривны?
Банки и так ломятся от гривны. Новая вряд ли нужна. Пока что речь идет о том, чтобы уже имеющуюся связать на какие-то сроки, а не мариновать на текущих счетах. Вот НБУ и выкручивает банкам руки, чтобы они их выкручивали нам, изменив процентную политику.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:20
profan, Приват грн. Універсальна (вхід по 36.57 грн. за $)- > депо на 3 міс. (по 37,45) - > Картка для виплат USD
аналогічно через Моно чи інші банки які мають онлайн депозити.
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:28
profan написав:
Шановні, таке питання!
Чи є можливість якось поповнити валютні картки в Україні з закордону без додаткових комісій (окрім платіжної системи), за подальшим виходом у кеш?
Это, наверное, в банковскую ветку, а не в валютную. В чём подвох вопроса? Вроде, входящие переводы всех видов никто не запрещал. Комис банки за него обычно (исключение - Сенс) не берут. Комис за обнал валюты - Укргаз не берёт, может и ещё кто-то, но про него вопроса не было.
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moveton
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Додано: Сер 29 бер, 2023 14:40
moveton написав: profan написав:
Шановні, таке питання!
Чи є можливість якось поповнити валютні картки в Україні з закордону без додаткових комісій (окрім платіжної системи), за подальшим виходом у кеш?
Это, наверное, в банковскую ветку, а не в валютную. В чём подвох вопроса? Вроде, входящие переводы всех видов никто не запрещал. Комис банки за него обычно (исключение - Сенс) не берут. Комис за обнал валюты - Укргаз не берёт, может и ещё кто-то, но про него вопроса не было.
*подвоха немає.Комісію бере той же Примат-банк.... додатково свою*.Укргаз дякую.. перевірю.
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profan
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