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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11281112821128311284

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.04.2024?

Опитування проводиться до Пон 01 кві, 2024 14:19

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 118
Менше 36,00
2%
2
36,00-36,50
0
0
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
3%
3
37,50-38,00
14%
17
38,00-38,50
19%
22
38,50-39,00
36%
42
39,00-39,50
9%
11
39,50-40,00
6%
7
40,00-40,50
3%
4
40,50-41,00
2%
2
Більше 41,00
7%
8
Всього голосів : 118
Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:08

  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Дюрі-бачі а как же 37.5 к маю?)
У нас за окном только март.))

і випав сніг, а курс росте, так синьо-синьо,
сьогодні оф. НБУ буде 39.0ХYZ?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:16

  flyman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Andrey2512 написав:Дюрі-бачі а как же 37.5 к маю?)
У нас за окном только март.))

і випав сніг, а курс росте, так синьо-синьо,
сьогодні оф. НБУ буде 39.0ХYZ?

Возвращаемся на страничку март 23г. и там всё тоже самое, что и сегодня, только немного ранее - начало марта. Курс тогда зашкаливал за 39... и была и помощь от США и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:44

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:ви давно стикалися з реальним бізнесом? бізнес вище своєю маржі не забере, конкуренти не дозволять. а зп в цьому випадку - змінні витрати, які зростають пропорційно виробництву

От прям зараз: гривня девальвувала із 36.6 до 39 (6%), а зарплати ще жоден бізнес не підняв.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 11:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Игорь Алексеевич написав:Возвращаемся на страничку март 23г. и там всё тоже самое, что и сегодня, только немного ранее - начало марта. Курс тогда зашкаливал за 39... и была и помощь от США и т.д.


Справді все те саме, невже не бачите відмінностей?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:02

На чому ж ми ростемо...
Хочу спитати деяких так званих "свідків по 37" - яка інфляція в США та Європі? Останні кілька років щось близько 4%. Це в країнах з непоганою економікою. Тобто за останні півтора року економіка України, судячи з курсу, почуває себе краще, ніж в країнах, які я навів вище (курс більш менш стабільний весь цей час, тобто наша інфляція дорівнює тіж самі умовні 4%). Ось це й смішно.
НБУ вчинило правильно на початку війни зафіксувавши курс, але не треба його було тримати так довго фіксованим, відпустивши тільки наприкінці минулого року у "вільне плавання", чому пишу в дужках "вільне", тому що НБУ й надалі його утримувало постійними вливаннями. На мій погляд краще за усе було б постійне зростання курсу впродовж останніх півтора року, але дуже дуже маленькими кроками, це реально відображало стан нашої економіки.
Хтось пише, що ось ось будуть транші й курс знизиться. Тоді питання, чи бовдури сидять в НБУ, чи вони не знають про майбутнє надходження грошей? Чому ж тоді вони не тримали курс зараз, щоб не було падіння, а потім підйому, так мовити не було цих гойдалок? Вони ВСЕ знають краще усіх, хто на цьому форумі. Курс 37 з копійками на початку березня, це не тому в нас так все гарно, а незрозуміле втримання впродовж багатого відрізку часу.
Я не хочу сказати, що не буде знов 37,50, це цілком може бути, з нашим НБУ ні чим не здивуєшся, але це буде не логічно та поза законами економіки.
Повторюсь, курс, це індикатор стану економіки, й те, що економіка України дорівнює економіці країн великої сімки недоречно.
P.S.: деякі учасники дуже заслуговують клоунів, яких на превеликий жаль, тут не має.
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:18

Оперативна інформація! ;)

  ГеннадийUA написав:На чому ж ми ростемо...
Не памятаю, чи за ДВА РОКИ моєї служби в ЗСУ вже таке було, щоб раніше 20-тих чисел приходила премія...
Але от годину тому - вона прийшла!
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:24

  jump написав:Річна інфляція у США прискорилася до 3,2% у лютому порівняно з 3,1% у січні. Вищі ціни на бензин прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.

Про це пише CNN із посиланням на дані Міністерства праці США.

"Згідно з останнім індексом споживчих цін, вищі ціни на бензоколонках прискорили інфляцію в лютому більше, ніж очікувалося.

Однак інфляція сповільнилася в інших ключових сферах, таких як продукти харчування та житло, що стало позитивною новиною як для Федерального резерву, так і для споживачів", - пише CNN.

В цілому, у лютому річна інфляція зросла на 3,2% проти 3,1% у січні, що перевищило очікування економістів.

"Інфляція схожа на бобслейну трасу, вона спускається вниз з багатьма поворотами", - написав у вівторок професор економіки та фінансів Університету Лойоли Мерімаунт і головний економіст SS Economics Сонг Вон Сон.

У лютому інфляція зросла через різке підвищення цін на бензин та подальше стабільне зростання вартості житла. Разом ці дві категорії спричинили 60% місячного зростання.

Крім бензину, до числа категорій, де спостерігався найбільший стрибок цін, увійшли одяг для дівчаток (зростання на 6,8%), яйця (5,8%) та тарифи авіакомпаній (3,6%).

У річному обчисленні ціни на харчові продукти сповільнилися до 2,2%, найнижчого рівня з травня 2021 року.


А облігації по 4%
І наші і амер. https://tarasguk.medium.com/%D1%8F%D0%B ... e05fd435f6
Цікаво лише -- чи можливо нині купити облігації USA...?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:38

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:Цікаво лише -- чи можливо нині купити облігації USA...?

Можна. Через Interactive Brokers. Потім оплата наприклад з карток деяких українських банків в Євро через наприклад Wise - в ютюбі є інформація.
Тільки податки будуть на курсову різницю в гривні також.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Вів 19 бер, 2024 12:41

А что на межбанке творится (спрос/предложение)
есть информация??
asti
 
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