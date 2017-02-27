Додано: Вів 19 бер, 2024 12:02

На чому ж ми ростемо...

Хочу спитати деяких так званих "свідків по 37" - яка інфляція в США та Європі? Останні кілька років щось близько 4%. Це в країнах з непоганою економікою. Тобто за останні півтора року економіка України, судячи з курсу, почуває себе краще, ніж в країнах, які я навів вище (курс більш менш стабільний весь цей час, тобто наша інфляція дорівнює тіж самі умовні 4%). Ось це й смішно.

НБУ вчинило правильно на початку війни зафіксувавши курс, але не треба його було тримати так довго фіксованим, відпустивши тільки наприкінці минулого року у "вільне плавання", чому пишу в дужках "вільне", тому що НБУ й надалі його утримувало постійними вливаннями. На мій погляд краще за усе було б постійне зростання курсу впродовж останніх півтора року, але дуже дуже маленькими кроками, це реально відображало стан нашої економіки.

Хтось пише, що ось ось будуть транші й курс знизиться. Тоді питання, чи бовдури сидять в НБУ, чи вони не знають про майбутнє надходження грошей? Чому ж тоді вони не тримали курс зараз, щоб не було падіння, а потім підйому, так мовити не було цих гойдалок? Вони ВСЕ знають краще усіх, хто на цьому форумі. Курс 37 з копійками на початку березня, це не тому в нас так все гарно, а незрозуміле втримання впродовж багатого відрізку часу.

Я не хочу сказати, що не буде знов 37,50, це цілком може бути, з нашим НБУ ні чим не здивуєшся, але це буде не логічно та поза законами економіки.

Повторюсь, курс, це індикатор стану економіки, й те, що економіка України дорівнює економіці країн великої сімки недоречно.

P.S.: деякі учасники дуже заслуговують клоунів, яких на превеликий жаль, тут не має.