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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 кві, 2024 19:24
oleg49 написав: Investor_K написав:
Що це за шухер з криптою?
Нервова реакція на новини з Близького Сходу.
де крипта, а де БС?
Які прогнози на ціну барильця нафти?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:35
Investor_K написав: flyman написав: ihorsic написав:
Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
в подешевівший євро
І я такої ж думки
Нал?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:37
Investor_K написав: flyman написав: ihorsic написав:
Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
в подешевівший євро
І я такої ж думки
Не знаю, завжди скептично ставився до цієї валюти.
Як на мене американська економіка і США взагалі значно міцніше утворення ніж Євросоюз, який може й посипатися
від сильного зовнішнього або внутрішнього шоку.
Тому я - за долар. У довгостроковій перспективі він виграє.
А якщо й вкладатися у щось надовго, то краще вже в золото або срібло//))
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:52
flyman написав: oleg49 написав: Investor_K написав:
Що це за шухер з криптою?
Нервова реакція на новини з Близького Сходу.
де крипта, а де БС?
Які прогнози на ціну барильця нафти?
Urals-84.4
Brent- 90.1
Спред мінімальний навіть для доковідних часів. Напевно, на цих (високих) рівнях ціна нафти й буде досить довго триматись, або потроху підростати. Контрабас з рфії успішно замінює контрабас з Ірану.
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