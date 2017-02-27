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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11364113651136611367

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 91
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
12%
11
39,00-39,50
21%
19
39,50-40,00
32%
29
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:24

  oleg49 написав:
  Investor_K написав:Що це за шухер з криптою?

Нервова реакція на новини з Близького Сходу.

де крипта, а де БС?
Які прогнози на ціну барильця нафти?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:35

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  ihorsic написав:Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?

в подешевівший євро

І я такої ж думки

Нал?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:37

  Investor_K написав:
  flyman написав:
  ihorsic написав:Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?

в подешевівший євро

І я такої ж думки

Не знаю, завжди скептично ставився до цієї валюти.
Як на мене американська економіка і США взагалі значно міцніше утворення ніж Євросоюз, який може й посипатися
від сильного зовнішнього або внутрішнього шоку.
Тому я - за долар. У довгостроковій перспективі він виграє.
А якщо й вкладатися у щось надовго, то краще вже в золото або срібло//))
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:52

  flyman написав:
  oleg49 написав:
  Investor_K написав:Що це за шухер з криптою?

Нервова реакція на новини з Близького Сходу.

де крипта, а де БС?
Які прогнози на ціну барильця нафти?

Urals-84.4
Brent- 90.1
Спред мінімальний навіть для доковідних часів. Напевно, на цих (високих) рівнях ціна нафти й буде досить довго триматись, або потроху підростати. Контрабас з рфії успішно замінює контрабас з Ірану.
oleg49
 
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