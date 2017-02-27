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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11406114071140811409

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування закінчилось Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.5 5 129
36,00-36,50
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3
36,50-37,00
0
0
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9%
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38,50-39,00
11%
14
39,00-39,50
16%
21
39,50-40,00
36%
46
40,00-40,50
9%
11
40,50-41,00
5%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
6
Всього голосів : 129
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:07

  Victor8 написав:
  flysoulfly написав:
  Victor8 написав:Ждем очередной зарубежной финансовой помощи
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.

а есть предпосылки :?

Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться.
В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.
оно да.

но кто/когда начинает стабильно выделять по $10млрд./мес :?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 16:23

  flysoulfly написав:оно да.

но кто/когда начинает стабильно выделять по $10млрд./мес :?

Предполагаю, что те, у кого есть полномочия представлять Украину - могут вести переговоры с ЕС о стабильном выделении такой суммы денег в месяц.
Разумеется, зачем это надо ЕС - должно быть очень хорошо обосновано.
Victor8
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:08

  Victor8 написав:Поразительное спокойствие по курсу как на межбанке, так и на наличном.
Ждем очередной зарубежной финансовой помощи, она Украине очень нужна.
Желательно 10 млрд. долларов США в месяц.

Это фантастика, тут хотя бы на текущем уровне сохранили, и то под вопросом...
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 20:22

  Victor8 написав:Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться.
В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.

Якби то щит фінансувався. :roll:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 21:15

  AndriyQ написав:
  Victor8 написав:Считаю, что щит, который сейчас защищает Европу от военной агрессии - должен хорошо и стабильно финансироваться.
В первую очередь европейцами, для которых сумма 10 млрд. долларов США (или евро) в месяц - очень даже приемлема.

Якби то щит фінансувався. :roll:

як побачили, що просідає, то підкинули на підтримку
flyman
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