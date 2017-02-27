|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Сер 22 тра, 2024 15:13
Bobua написав: Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Якщо населення платитиме більше -- отже для промисловості тягар утримання енергосистеми має стати меншим.
А енергія -- доступніша (якщо населення ще й надумається нарешті економити...)
Від поточної скромної річної інфляції 3%, можем знову добрести і до скромної дефляції.. З дитинства за неї. 😌
Лише трирічні овдп під 17.5(65)%+ ще не вписуються в цю систему.
Але їх так стрімко обвалювали з 19% ще нещодавно (0422 в Сенсі), 18.35% (0501), 18.1% (0513)...
Тягар стане меншим? Я щось пропустив? Для промисловості зменшують вартість елктрики?
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2024 18:52
Sam17a
Нові граничні ціни для бізнесу підняли - складно сказати наскільки вийде більше (дуже широкий діапазон ціни залежить від часу використання), але думаю, що 20%+
На ціни вплине без сумніву. А щодо курсу - важко передбачити. Більшість у нашій промзоні цей та минулий тиждень майже не працюють (наслідки закону про мобілізацію)
-
SAndriy1
-
-
- Повідомлень: 784
- З нами з: 17.01.15
- Подякував: 258 раз.
- Подякували: 305 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:30
а що трапилося? Чому курс доляра знову пішов вгору?
-
Yuri_61
-
-
- Повідомлень: 2785
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 462 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 тра, 2024 19:52
Sam17a написав: Shaman написав: Xenon написав:
Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6089
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 586 раз.
- Подякували: 1406 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Сер 22 тра, 2024 20:26
Shaman написав: Sam17a написав: Shaman написав:
[quote="5728594:Xenon"]Де будуть ціни коли ел.ен. з липня стане по 5грн кВт
А бензин восени по 75-80грн за літр?
І який курс буде при таки енергоносіях?
а до чого ціни до ціни 5 грн? в цінах закладена поточна ціна 7 грн/кВт*г. а те, що населення почне купувати по 5 - на ціни не впливає
Не впливає? та невже... От - у пересічного був прибуток 10 000 грн. він 1000 платив за електрику - залишалось 9000. А потім почне платить 2000. Скільки залишиться? Ні - питання не про заощадження в матрас, а про моджливість купити інші товари.
П.С. - цифри лише для орієнтувння.
тобто купівельна спроможність населення впаде - наслідок ціни будуть зменшуватися
[/quote]Ціни не впадуть, впаде якість товару
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1358
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 58 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 тра, 2024 21:37
Yuri_61 написав:
а що трапилося? Чому курс доляра знову пішов вгору?
Вчора дали премію
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6370
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 907 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 23 тра, 2024 06:42
Успіх написав: Yuri_61 написав:
а що трапилося? Чому курс доляра знову пішов вгору?
Вчора дали премію
Голові Пишному?)
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16788
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 921 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 23 тра, 2024 08:59
Yuri_61 написав:
а що трапилося? Чому курс доляра знову пішов вгору?
погашення ОВДП -> фіксація прибутку
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 35118
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1582 раз.
- Подякували: 2774 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 23 тра, 2024 09:14
Падіння цін на газ та електроенергію призвело до зниження інфляції у Великій Британії до найнижчого рівня за останні три роки.
Згідно з офіційними даними, річна інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,3% у квітні, порівняно з 3,2% у березні.
При цьому квітнева інфляція все ще залишається вищою за цільовий показник Банку Англії в 2% і є трохи вищою, ніж очікували експерти.
"Але Банк Англії натякнув, що процентні ставки, які були підвищені в останні роки для уповільнення зростання цін, можуть бути знижені цього літа. Наразі ставки становлять 5,25% - найвищий рівень за останні 16 років", - пише ВВС.
Зниження цін на газ та електроенергію стало головним чинником різкого падіння інфляції минулого місяця, оскільки почала діяти нижча гранична ціна, яка встановлює максимальну ціну, що може бути стягнута за кожну одиницю енергії.
У квітні ціни на енергоносії були на 27% нижчими порівняно з 12 місяцями раніше, а ціни на газ знизилися на 38%.
Зниженню інфляції також сприяло зниження цін на тютюнові вироби та продукти харчування, але витрати на мобільний зв'язок та орендну плату продовжували зростати.
Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що ці цифри ознаменували "важливий момент для економіки, оскільки інфляція повертається до норми".
"Попереду світліші дні, але тільки якщо ми будемо дотримуватися плану з підвищення економічної безпеки та розширення можливостей для всіх", - додав він.
Ціни на всі товари - від продуктів харчування до побутової техніки - незначно знизилися на 0,8% у квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Але інфляція у сфері послуг, яка вимірює зростання цін на такі речі, як перукарські послуги або залізничні квитки, залишилася високою - 5,9%.
ВВС
-
jump
-
-
- Повідомлень: 4209
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 1274 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 23 тра, 2024 09:41
SAndriy1 написав:Sam17a
Нові граничні ціни для бізнесу підняли - складно сказати наскільки вийде більше (дуже широкий діапазон ціни залежить від часу використання), але думаю, що 20%+
На ціни вплине без сумніву. А щодо курсу - важко передбачити. Більшість у нашій промзоні цей та минулий тиждень майже не працюють (наслідки закону про мобілізацію)
то "ціни для бізнесу підняли" чи "тягар стане меншим"?
Востаннє редагувалось Sam17a
в Чет 23 тра, 2024 09:44, всього редагувалось 1 раз.
-
Sam17a
-
-
- Повідомлень: 508
- З нами з: 14.01.09
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34243
|36920174
|
|
|1960
|13244875
|
|
|7978
|23188551
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|