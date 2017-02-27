Додано: Чет 23 тра, 2024 09:14

Падіння цін на газ та електроенергію призвело до зниження інфляції у Великій Британії до найнижчого рівня за останні три роки.



Згідно з офіційними даними, річна інфляція у Великій Британії сповільнилася до 2,3% у квітні, порівняно з 3,2% у березні.



При цьому квітнева інфляція все ще залишається вищою за цільовий показник Банку Англії в 2% і є трохи вищою, ніж очікували експерти.



"Але Банк Англії натякнув, що процентні ставки, які були підвищені в останні роки для уповільнення зростання цін, можуть бути знижені цього літа. Наразі ставки становлять 5,25% - найвищий рівень за останні 16 років", - пише ВВС.



Зниження цін на газ та електроенергію стало головним чинником різкого падіння інфляції минулого місяця, оскільки почала діяти нижча гранична ціна, яка встановлює максимальну ціну, що може бути стягнута за кожну одиницю енергії.



У квітні ціни на енергоносії були на 27% нижчими порівняно з 12 місяцями раніше, а ціни на газ знизилися на 38%.



Зниженню інфляції також сприяло зниження цін на тютюнові вироби та продукти харчування, але витрати на мобільний зв'язок та орендну плату продовжували зростати.



Прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що ці цифри ознаменували "важливий момент для економіки, оскільки інфляція повертається до норми".



"Попереду світліші дні, але тільки якщо ми будемо дотримуватися плану з підвищення економічної безпеки та розширення можливостей для всіх", - додав він.



Ціни на всі товари - від продуктів харчування до побутової техніки - незначно знизилися на 0,8% у квітні порівняно з аналогічним періодом минулого року.



Але інфляція у сфері послуг, яка вимірює зростання цін на такі речі, як перукарські послуги або залізничні квитки, залишилася високою - 5,9%.



ВВС