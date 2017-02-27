Навуходоносор написав:Дюрі-бачі написав:Навуходоносор Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він закрив бізнес.
Абсолютно.
Якби передбачити оту х...ю, ми б замість інвестицій у виробництво інвестували би у сонячні елементи
Чому зараз не можна розробити програми інвестицій в мікросес та мікроакумулятори? Наприклад, держава бере на себе розробку затребуваних характеристик, підключення до мережі, взяття в експлуатацію тощо, а люди/ОСББ/компанії встановлюють сес/вес та/або інвестують в розподілені енергозберігаючі системи.