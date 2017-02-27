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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11430114311143211433

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 86
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
14%
12
39,50-40,00
36%
31
40,00-40,50
23%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 11:57

  Навуходоносор написав:
  Дюрі-бачі написав:Навуходоносор Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він закрив бізнес.

Абсолютно.
Якби передбачити оту х...ю, ми б замість інвестицій у виробництво інвестували би у сонячні елементи

Чому зараз не можна розробити програми інвестицій в мікросес та мікроакумулятори? Наприклад, держава бере на себе розробку затребуваних характеристик, підключення до мережі, взяття в експлуатацію тощо, а люди/ОСББ/компанії встановлюють сес/вес та/або інвестують в розподілені енергозберігаючі системи.
The_Rebel
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