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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11431114321143311434

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.1 5 87
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
36%
31
40,00-40,50
23%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 87
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:25

  The_Rebel написав:
  Навуходоносор написав:
  Дюрі-бачі написав:Навуходоносор Навіть хто вижив - дуже задумається на переїздом в сусідню країну. Як сказав знайомий виробник орішків: найгірше не те, що роблять зміни, а те, що вони падають як сніг на голову. ніхто не дає хоча б приблизного плану хоча б на рік вперед, тому бізнесу неможливо оцінити ризики, тому він закрив бізнес.

Абсолютно.
Якби передбачити оту х...ю, ми б замість інвестицій у виробництво інвестували би у сонячні елементи

Чому зараз не можна розробити програми інвестицій в мікросес та мікроакумулятори? Наприклад, держава бере на себе розробку затребуваних характеристик, підключення до мережі, взяття в експлуатацію тощо, а люди/ОСББ/компанії встановлюють сес/вес та/або інвестують в розподілені енергозберігаючі системи.

а як же "ах какаой інвєстор"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:26

  Примат написав:
  Realist написав:Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.


Народ, вірніше ті, хто обрав своїм голосом цю владу, відповідає на 100% за те, що відбувається. Може ця дійсність буде щепленням на майбутнє, але маю сумнів.

Не буде. Бо більшість завжди вибиратиме посередність або по обіцянкам, це хіба яким дивом достойна людина замаскується під посередність, а потім розкриє свій потенціал :D
Я б забрав у всіх право вибирати президента/парламент, бо пересічні люди в цьому не розуміються або продають голос за гречку. Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:27

  Realist написав:
  Навуходоносор написав:
  striped написав:The_Rebel Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.

Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.

Дозволю собі вас поправити. Бо ви допускаєте ДУЖЕ велику помику у формулюванні.
Держава - це Україна!
Некомпетентна у нас влада!
Україна (Держава) та влада - це не одне і теж. Саме в цьому ваша помилка.

Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається), а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)

врємя і стєкло
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  The_Rebel написав:Краще б вони вибирали "виборщиків" - достойних людей у своєму колі спілкування, а вже ті б аналізували програми кандидатів, їздили б до них на зустрічі, задавали питання і потім в свою чергу звітували перед людьми за свій голос.

Гляньте на результати місцевих виборів: виборщиками стали б Балоги, які б посадили в крісла своїх родичів... ИМХО в контексті України єдина робоча модель, то поточна пропорційна, але доповнена правом людей на імпічмент депутатів, скажімо збором 100 тис. підписів...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 13:34

  Realist написав:
  Навуходоносор написав:
  striped написав:The_Rebel Держава дрони визнала через пару років війни, у держави горизонт планування може місяць - вони не хочуть прорахувати наслідки закону про мобілізацію бо фронт палає і треба реагувати (я сподіваюсь шо так, а не тому що треба наколядувати щє більше с тцк).
Ці нові ініціативи позавчора "а давайте податок на дітей?", а сьогодні "а давайте ПВД та військовий збір підвищимо?" наявно демонструють як рівень компетенціі, так і фактичний горизонт планування.

Це те, про що я повторяю з первого дня на файненс - держава некомпетентна, неефективна і непрофесійна. Принаймі у тому, що стосується її прямих обов'язків.

Дозволю собі вас поправити. Бо ви допускаєте ДУЖЕ велику помику у формулюванні.
Держава - це Україна!
Некомпетентна у нас влада!
Україна (Держава) та влада - це не одне і теж. Саме в цьому ваша помилка.

Владу обирав народ. На чесних та прозорих виборах. Звідси наступний висновок: Народ на рівні із владою несе тягар вини за некомпетентні дії влади.
У нас чомусь вибирають серцем (подобається/не подобається), а потрібно розумом (зможе - вміє - має команду/не зможе - не вміє - не має команди)

Держава - це і є влада.
І ви припускаєтесь дуже великої помилки, думаючи що у нас голосують серцем)
У нас голосують органом, на якому сидять. М'язом
Навуходоносор
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