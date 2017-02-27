Додано: Чет 23 тра, 2024 20:23

Shaman написав: й трохи про гроші



«Сорі — але це жахлива робота Національного банку». Валерія Гонтарева про монетарні збитки, військову економіку та лідерство

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Це свого роду лицемірство.Вся ця тема із дохідністю по депосертифікатам (дохідністю банків) була виключно задля стабілізації курсу. Щоб всі дивились на гривню, а не на валюту, а бізнес в той час мав якусь стабільність та працював (планував) і наповнював бюджет.Ніякого повноцінного кредитування в умовах війни бути не може бо не можливо порахувати ризики. Ризик прильоту Калібру чи Іскандеру чи КАБу на територію підприємства що можна прорахувати? От для прикладу запитати у Ігора Григоровича Гуменного чи брав він кредити в Україні на релокацію підприємства із Харкова у Вінницю? Чи цікаві були йому такі відсотки і чи банки готові були його кредитувати.А те що банки заробили надприбутки - так їх же ж додатково оподаткували. Тим більше що приблизно 55% банківської системи - це держбанки. Серед них такі стовпи як Приват та Ошад. Тобто фактично гроші через дивіденди все-одно повернулись в бюджет.Так. Не кредитують банки бізнес. Банкам не цікаво, а бізнес не цікавлять такі відсотки. Щоб бізнесу стало цікаво, треба було радикально знижувати облікову ставку. Але тоді вже бізнес два рази би подумав, чи працювати чи вкласти всі обігові кошти у валюту яка вистрілила б як ракета після зниження дохідності гривні.Отакі думки...ПС: Офіційний курс нижче 36,6 після відміни фіксованого курсу напевне мав показати нам всім, що у нас ніби є валютний ринок. Але насправді в чому пані Гонтарева права - це в тому, що як НБУ захоче - так і буде, а відповідно ОФ курс в районі 36 - то була помилка.