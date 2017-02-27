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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11431114321143311434

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 88
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
8%
7
39,00-39,50
15%
13
39,50-40,00
35%
31
40,00-40,50
23%
20
40,50-41,00
5%
4
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:29

  Дюрі-бачі написав:
  zerocool написав:Попередження до чого?
що пора гроші виводити із системи

‼️ Національний банк України готує проєкт рішення щодо обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами.

🔸 Вищезазначене обмеження буде базуватись на доволі свіжому рішенні РНБО, яке було прийняте з метою протидії нелегальному гральному бізнесу.

🔸 НБУ розглядає можливість впровадити обмеження саме для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. Водночас, саме обмежень для вхідних платежів не планується.

📌 Зверніть увагу, що це обмеження стосується саме 1 банківського рахунку. Тобто за наявності кількох рахунків в різних банках Ви зможете «обійти ліміт».
sens
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 19:58

где нбу с социальным баксом по 36.6 на депозит
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:15

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:23


Це свого роду лицемірство.
Вся ця тема із дохідністю по депосертифікатам (дохідністю банків) була виключно задля стабілізації курсу. Щоб всі дивились на гривню, а не на валюту, а бізнес в той час мав якусь стабільність та працював (планував) і наповнював бюджет.
Ніякого повноцінного кредитування в умовах війни бути не може бо не можливо порахувати ризики. Ризик прильоту Калібру чи Іскандеру чи КАБу на територію підприємства що можна прорахувати? От для прикладу запитати у Ігора Григоровича Гуменного чи брав він кредити в Україні на релокацію підприємства із Харкова у Вінницю? Чи цікаві були йому такі відсотки і чи банки готові були його кредитувати.

А те що банки заробили надприбутки - так їх же ж додатково оподаткували. Тим більше що приблизно 55% банківської системи - це держбанки. Серед них такі стовпи як Приват та Ошад. Тобто фактично гроші через дивіденди все-одно повернулись в бюджет.

Так. Не кредитують банки бізнес. Банкам не цікаво, а бізнес не цікавлять такі відсотки. Щоб бізнесу стало цікаво, треба було радикально знижувати облікову ставку. Але тоді вже бізнес два рази би подумав, чи працювати чи вкласти всі обігові кошти у валюту яка вистрілила б як ракета після зниження дохідності гривні.
Отакі думки...

ПС: Офіційний курс нижче 36,6 після відміни фіксованого курсу напевне мав показати нам всім, що у нас ніби є валютний ринок. Але насправді в чому пані Гонтарева права - це в тому, що як НБУ захоче - так і буде, а відповідно ОФ курс в районі 36 - то була помилка.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:40

  dimo_0n написав:Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:48

  asti написав:
  dimo_0n написав:Забудьте. Берите по чем есть. Далее будет только вверх.
Да, но с таким расчётом что гривневые депо
отобьют этот рост))


Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.
remark
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2024 20:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  remark написав:Сумнівно, приспав тут всіх ИА зі своїм па 37,5. А сам в той час мабуть тарився по повній, маючи інсайд про шухер.
А вы что только меня слушаете? Тогда вам вообще нечего волноваться про 5 копеек. У кого есть действительно капитал , то он не держит их в монетах, а постоянно куда то инвестирует. Ему не нужен ИА на форуме, он и сам все соображает СВОИМИ МОЗГАМИ. А для покушать для этого есть от банков кредитки с кэшами. А если в кармане минимум монет, то вам нечего волноваться какой будет курс. :P
Игорь Алексеевич
 
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