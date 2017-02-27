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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11437114381143911440

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.06.2024?

Опитування проводиться до Суб 01 чер, 2024 15:04

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 96
Менше 37,00
3%
3
37,00-37,50
0
0
37,50-38,00
1%
1
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
7%
7
39,00-39,50
14%
13
39,50-40,00
34%
33
40,00-40,50
24%
23
40,50-41,00
7%
7
41,00-41,50
2%
2
41,50-42,00
3%
3
42,00-42,50
0
0
42,50-43,00
0
0
Більше 43,00
3%
3
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 17:25

  sens написав:
  zerocool написав:
  Shaman написав:й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня

Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.

По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша


один лям баксів важить 10 кг, розраховуйте свої здібності завчасно...
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:18

  flysoulfly написав:
  asti написав:
  SAndriy1 написав:
Выхожу из 2027 года.

Интересно, вы из 27 года выходите, а на аукционах минфина в это же время наблюдается ажиотажный спрос именно на эти - самые длинные бумаги//))

не все же работают в/на ОП и "приближен ко двору"
Это понятно, но сам фактор такого распределения спроса
на гривневые бумаги должен, как мне кажется, наводить
на определенные мысли///)
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:20

  Slon_Nosov написав:
  sens написав:]
  Shaman написав:й з приводу обігу грошей в тіньовому бізнесі - далеко не всюди дол, я б сказав навпаки - гривня

Ви не зовсім у темі мені здається, якщо взяти скромну цифру в $200к наприклад - у доларах це буде 20 пачок або дві барсетки. У гривнях якщо самими ходовими п'ятисотками, то 160 пачок, або дві валізи.
Дві валізи з гіршим рівнем захисту від фальшивок, де на порядок більше часу на перевірку, і найголовніше - які постійно втрачають у вартості і тому взагалі не підходять для цілей зберігання хоча б кілька місяців. Суми, які "заносять" ніхто вам не називає в гривнях.

По 500 євро чотири пачки в одну військову барсетку влізає - це для тих хто вважає що гроші важка ноша


один лям баксів важить 10 кг, розраховуйте свої здібності завчасно...[/quote]
Навіть не знаю скільки важить 200к ойро ,проте багато місця точно не займає.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:38

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:41

ІО

Що це відбувається з готівковим курсом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 18:47

  Сибарит написав:
  Bobua написав:Ідея цікава, але мені здається, що тоді буде ризик наполохати НБУ. І він побіжить кудись учвал.

Ну и прекрасно!
Потом, на старости лет, будем вспоминать, как нам, простым обывателям, удалось напугать целый НБУ :lol:
Ну и на ветке будет регулярно курс публиковаться. Я пару раз пытался с телефона что-то изобразить, но бросал эту непосильную затею :oops:
  Bobua написав:Дивно, що в країні нема тренду “донатити” на потреби держави програючи хоч трохи на курсових гойдайках. У держ.банках, наприклад.

Играть на курсах в поддавки столь же сложно, как и пытаться выиграть. Проблема одна и та же - угадать :)
Для "донатов" достаточно просто не играть в эти игры, а жить в гривне, что я и делаю с начала войны. Думаю, что за пределами валютной ветки таких "донатеров" достаточно много. Тут у нас свой клуб по интересам, что несколько искажает общую картину.
Держать эту гривну именно в госбанках нет никакой необходимости. С точки зрения глобального участия в экономике, все банки равны. Даже скирдование наличной гривны, в сложившихся условиях, тоже внесет свой вклад. Более того, исключение госбанков будет весьма комфортно для тех, кто болеет за страну, но не доверяет государству.


Добре.
Ризикну.
Але буде на Вашій совісті, якщо НБУ собі щось зробить...! 😁

От взяв оф.курс https://bank.gov.ua/ua/markets/exchange ... %5B%5D=USD
Там дають також у одразу в ел.таблицю. Жаль лише, що дата неформатна.

Компом поступово переставав користуватись ще відколи купив планшет ще десь у 14р. А смартфони нині розміром майже як колись планшети...
Трошки обмеженіший функціонал порівняно з вікнами (і у таблиць, і навіть у тотал.командера... 😒) але головне -- можливість працювати лежачи. І ще можна закривати одне око (по черзі) і вони так цілий день можуть майже і не втомитись. І короткозорість нарешті стає великим плюсом.
Але ділитись результатами таки складніше -- андро.таблиці не завжди дають скопіювати текст (офіссуїта), або викидають при цьому перенесення рядків (штатна)... 😒
А робити екранки замучує.
Цю зробив лише задля фарбування:

Зображення
В цій таблиці використав січневі ставки річних овдп (17.6 і 4.5, різниця 13.1, 1.131^(1/366) -- денний виграш гривневих овдп і, водночас, таємна денна девальвація.
І от. Оф.курс саме так і поводиться. За винятком аномалій підсвічених яскраво синім. (НБУ! Без паніки!! 🐌 Форум читає лише 0.0000000(0)1% жителів України)

Що цікаво -- зараз все те саме, що і від середини березня. Вже 2.5міс як.
З незрозумілих причин -- саме зараз це вилилось у плачі Ярославн. Криза 40-ки? Не плакайте, люди! Це лише перший рік сумно. Або гривню. Але 40друга гривня має бути всього за 79днів після 27.5, втягнетесь.


Але щодо скирдування -- тут не згоден.
У валюті люди скирдують.
Ще у 22 влітку чув як солдат замовляв дружині закупатись...
Але, в принципі... вони підтримують цим (знеціненням скирд від інфляцій) наших головних союзників? І це ж теж добре?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:38

  Investor_K написав:Що це відбувається з готівковим курсом?
Загон в бакс. Посмотрим летом для чего? :P
Ещё не понятки с выборами в США. Что бы там не оказался план 91г. совка.
Мольфар Жирик предсказал дату и год войны в Украине, не удивлюсь если его прогноз сбудется и с выборами в США :roll: У нас он говорил, что выборов после ЗЕ больше не будет. Пока так и есть, выборов - нет.
А ещё настораживает НБУ, он никаких заяв не делает, ничего нового не предпринимает - курс тупо рекордно идёт вверх и всем похер там на банковой и институтской.
У всех тема №1 ТЦК и отлов людей на улице.
Где то и что то должно скоро бахнуть неожиданно, про которое никто даже и подумать не смог бы ранее. :shock:
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 19:55

  zerocool написав:
  Ой+ написав:Біг мак поширеніший. В 50-ті 15 центів, а зараз 6$. Тобто в 40 раз за менш 70 років, а пересічний американець заробляє зараз менше біг маків.

Перший айфон взагалі за $399 продавався, а зараз що? Індекс біг маку зростає швидше за середню інфляцію, і у будь-якої компанії норми собівартості і прибутку можуть коливатися.
Перепичка так само з нішевої сосиски для тих хто знає - давно стала занадто розпіареним хайпом який куплять і так.

Цікавіше, що, наприклад, у Туреччині за 10 років наскільки ліра впала - у стільки ж разів Біг Мак подорожчав, тобто в доларах він стабільний і набагато дешевше, ніж у США.

У Ефіопії ВВП виріс в 19 разів у XXI ст.
https://orda.kz/kazahstan-ustupil-jefiopii-v-rejtinge-jekonomik-mira-po-tempam-rosta-386577/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:30

сегодня забрали по 40.30 в первом же пункте замусоленные с пятнами 300 бачей которые во времена НЕРОСТА не хотели брать без комиса-даже слова не сказали.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Суб 25 тра, 2024 20:47

  Investor_K написав:Що це відбувається з готівковим курсом?

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