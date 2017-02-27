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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2024?

Опитування проводиться до Чет 01 сер, 2024 22:43

Валютний ринок в контексті ДС 8.2 5 85
Менше 38,00
2%
2
38,00-38,50
1%
1
38,50-39,00
0
0
39,00-39,50
0
0
39,50-40,00
1%
1
40,00-40,50
5%
4
40,50-41,00
24%
20
41,00-41,50
28%
24
41,50-42,00
22%
19
42,00-42,50
5%
4
42,50-43,00
2%
2
Більше 43,00
9%
8
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Пон 22 лип, 2024 19:55

  vossmy написав:Можна і без соскіна. В обід вже все розписали. Простили нам 37 відсотків, і відтермінували ще на 5 років https://delo.ua/economy/ukrayina-domovi ... gu-434579/

На 3.6 млрд $ скорочуються виплати в цьому році. Але не все так просто. Відсотки що накапали і не були виплачені додадуть в тіло кредиту, що буде списуватись.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 10:39

Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
Victor8
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Повідомлення Додано: Вів 23 лип, 2024 12:09

  Victor8 написав:Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.

враховуючи що курс потроху падає третій день поспіль, напевне почали. хоча в п'ятницю "психанув НБУ", зробивши великий об'єм інтервенцій 250 млн дол. але в понеділок вже лише 150 млн дол, а курс далі падає.

експортери не можуть довго тримати валюту, особливо основні гравці сг продукції. але бачимо це трохи з запізненням, поки є інфо лише за 19 число - 180 млн дол, що нижче середнього, середнє - десь 200 млн дол на день.

спостерігаємо 8)
Shaman
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