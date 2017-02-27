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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 22 лип, 2024 19:55
На 3.6 млрд $ скорочуються виплати в цьому році. Але не все так просто. Відсотки що накапали і не були виплачені додадуть в тіло кредиту, що буде списуватись.
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Додано: Вів 23 лип, 2024 10:39
Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
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Victor8
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Додано: Вів 23 лип, 2024 12:09
Victor8 написав:
Может быть кто-то знает: а когда экспортеры начнут продавать валюту на межбанке?
Речь про большие объемы.
Сейчас, как я понимаю, основной продавец НБУ.
враховуючи що курс потроху падає третій день поспіль, напевне почали. хоча в п'ятницю "психанув НБУ", зробивши великий об'єм інтервенцій 250
млн дол. але в понеділок вже лише 150
млн дол, а курс далі падає.
експортери не можуть довго тримати валюту, особливо основні гравці сг продукції. але бачимо це трохи з запізненням, поки є інфо лише за 19 число - 180
млн дол, що нижче середнього, середнє - десь 200
млн дол на день.
спостерігаємо
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