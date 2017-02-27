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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 07 лис, 2024 15:03
cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
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moveton
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:05
Райф - курс прежний. напоминают о курсопаде.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:07
moveton написав: cherchiltank написав:
Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)
Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:21
Миша-клиент написав:
Райф - курс прежний. напоминают о курсопаде.
прежний? 41,41
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:24
Миша-клиент написав:
Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Старики проверяли, что по бухгалтерии оно проводится, как работа за облигации, а не покупкой облигаций за часть ЗП? Может и так. Тогда никаких проблем с декоммунизацией. Можно вводить покупку за 7% зарплаты.
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Додано: Чет 07 лис, 2024 15:29
cherchiltank написав:Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню
)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
"связать деньги населения, а потом и их самих...
Связать их деньги, вернее, развязать им руки и связать их деньги. А потом – наоборот" ©Жванецкий
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