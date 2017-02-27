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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11685116861168711688
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:03

  cherchiltank написав:Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»

Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)

Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Райф - курс прежний. напоминают о курсопаде.
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:07

  moveton написав:
  cherchiltank написав:Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»

Цікаво там іх що в дитинстві головою об підлогу били?)


Может просто почитали, как при СССР граждане добровольно-принудительно облигации госзайма покупали? Но им забыли сказать, что у нас давно декоммунизация, а сейчас якобы особо интенсивная.


Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...
Миша-клиент
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:21

  Миша-клиент написав:Райф - курс прежний. напоминают о курсопаде.

прежний? 41,41
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:24

  Миша-клиент написав:Да НЕ покупали, а просто часть зарплаты - выдавали облигациями (старики рассказывали)...

Старики проверяли, что по бухгалтерии оно проводится, как работа за облигации, а не покупкой облигаций за часть ЗП? Может и так. Тогда никаких проблем с декоммунизацией. Можно вводить покупку за 7% зарплаты.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 15:29

  cherchiltank написав:Вже знайшли вихід як звязати лишню гривню)
« Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики пропонує ввести обов’язкову купівлю ОВДП населенням на 7% від доходу.»
:mrgreen: "связать деньги населения, а потом и их самих...
Связать их деньги, вернее, развязать им руки и связать их деньги. А потом – наоборот" ©Жванецкий
flysoulfly
 
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