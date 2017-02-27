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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 03 лип, 2025 11:54
asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
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lamal
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Додано: Чет 03 лип, 2025 12:06
lamal написав:
asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
Пробачте, це ваші здогадки чи інсайд?
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asti
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Додано: Чет 03 лип, 2025 18:00
asti написав: lamal написав:
asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
Пробачте, це ваші здогадки чи інсайд?
Зазвичай райф робить курсопад в день зарплати - 7 числа кожного місяця.
Якщо 7 число це вихідний - то роблять будній день перед 7 числом, як і зарплати в людей.
Наприклад субота 7 число - тоді зп буде 6 числа в пятницю і курсопад буде 6 числа.
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vossmy
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Додано: Чет 03 лип, 2025 18:01
Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?
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timbraidmail
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Додано: Чет 03 лип, 2025 18:38
timbraidmail написав:
Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?
ИМХО до дна ще далеко, я очікую подальше падіння (відносно Євро і Франка) десь до виборів в США восени 2026
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Дюрі-бачі
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Додано: Чет 03 лип, 2025 23:46
Дюрі-бачі написав: timbraidmail написав:
Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?
ИМХО до дна ще далеко, я очікую подальше падіння (відносно Євро і Франка) десь до виборів в США восени 2026
Якщо говорити про пару EUR USD то мені здається, що при Трампі він буде продовжувати втрачати позиції до інших валют.
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henrykwinto88
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 02:03
timbraidmail написав:
Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?
"Як ніколи" був по 1.80 за часів Кучми.
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sergey_sryvkin
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:31
Дюрі-бачі написав: timbraidmail написав:
Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?
ИМХО до дна ще далеко, я очікую подальше падіння (відносно Євро і Франка) десь до виборів в США восени 2026
А какая логика бросать доллар, для россии это будет знаком долбить с двойной силой.
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timbraidmail
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:40
timbraidmail написав: Дюрі-бачі написав: timbraidmail написав:
Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?
ИМХО до дна ще далеко, я очікую подальше падіння (відносно Євро і Франка) десь до виборів в США восени 2026
А какая логика бросать доллар, для россии это будет знаком долбить с двойной силой.
Вирівняти торгівельний баланс - зробити імпортні товари дорожчими.
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Grey001
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