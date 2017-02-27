RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11918119191192011921>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 5.4 5 19
40,00-40,50
0
0
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
5%
1
41,50-42,00
42%
8
42,00-42,50
32%
6
42,50-43,00
5%
1
43,00-43,50
5%
1
43,50-44,00
0
0
44,00-44,50
0
0
44,50-45,00
0
0
45,00-45,50
0
0
45,50-46,00
5%
1
Більше 46,00
5%
1
Всього голосів : 19
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 11:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
lamal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 582
З нами з: 11.03.21
Подякував: 82 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 12:06

  lamal написав:
asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
Пробачте, це ваші здогадки чи інсайд?
asti
 
Повідомлень: 4471
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:00

  asti написав:
  lamal написав:
asti написав:Що там по Райфу чутно, буде курсопад цієї п'ятниці чи ні?
Може в понеділок
Пробачте, це ваші здогадки чи інсайд?

Зазвичай райф робить курсопад в день зарплати - 7 числа кожного місяця.
Якщо 7 число це вихідний - то роблять будній день перед 7 числом, як і зарплати в людей.
Наприклад субота 7 число - тоді зп буде 6 числа в пятницю і курсопад буде 6 числа.
vossmy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 04.12.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:01

Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?
timbraidmail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.11.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 18:38

  timbraidmail написав:Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?

ИМХО до дна ще далеко, я очікую подальше падіння (відносно Євро і Франка) десь до виборів в США восени 2026
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5511
З нами з: 29.07.22
Подякував: 874 раз.
Подякували: 636 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 23:46

  Дюрі-бачі написав:
  timbraidmail написав:Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?

ИМХО до дна ще далеко, я очікую подальше падіння (відносно Євро і Франка) десь до виборів в США восени 2026

Якщо говорити про пару EUR USD то мені здається, що при Трампі він буде продовжувати втрачати позиції до інших валют.
henrykwinto88
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 26.03.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 02:03

  timbraidmail написав:Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?

"Як ніколи" був по 1.80 за часів Кучми.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2291
З нами з: 19.02.14
Подякував: 629 раз.
Подякували: 666 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 08:31

  Дюрі-бачі написав:
  timbraidmail написав:Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?

ИМХО до дна ще далеко, я очікую подальше падіння (відносно Євро і Франка) десь до виборів в США восени 2026

А какая логика бросать доллар, для россии это будет знаком долбить с двойной силой.
timbraidmail
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.11.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 11:40

  timbraidmail написав:
  Дюрі-бачі написав:
  timbraidmail написав:Я так понимаю доллар сейчас дешевый как никогда?

ИМХО до дна ще далеко, я очікую подальше падіння (відносно Євро і Франка) десь до виборів в США восени 2026

А какая логика бросать доллар, для россии это будет знаком долбить с двойной силой.

Вирівняти торгівельний баланс - зробити імпортні товари дорожчими.
Grey001
 
Повідомлень: 708
З нами з: 13.11.08
Подякував: 110 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:35

  Visky написав:Realist Ситуація така, що НБУ тримає більш-менш курс неринковими інтервенціями, а на інфляцію практично "забив", заморозивши ставку у період інфляційного злету

Мене зараз більше за інше турбує ситуація з жорсткім наїздом Прокуратури на Фонд гарантування вкладів .
Щоб ось так безпідставно, доїли держ. установу що забезпечує макрофінансову стабільність не було при жодній владі.
Почнуться проблеми з реалізацією майна банків що ліквідуються, потім з фінансовими показниками Фонду...Паніка вкладників.... Курс..
Такого бардака за ради кишень пари прокурорів в цій державі ще не було.
UA
 
Повідомлень: 9508
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1882 раз.
Подякували: 2337 раз.
 
Профіль
 
1
1
1
  #<1 ... 11918119191192011921>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3615, 3616, 3617
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
36166 37774826
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 лип, 2025 17:28
airmax78
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 212, 213, 214
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
2132 13499358
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 тра, 2025 15:19
profan
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23444432
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6551)
04.07.2025 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.