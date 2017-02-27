orest написав:

Hotab написав: orest

На вашу думку зараз більш різонебл здійснювати подальше скирдування в євро? На вашу думку зараз більш різонебл здійснювати подальше скирдування в євро?

Я значно наростив частку євро за рахунок долара в періоди коли кроскурс був нижче 1,06. Зараз на локальному піку планував трохи зіграти, але в момент події був в Данії. Тому нижче 1,12 трохи добрав за грн. Думаю, що до 1,16 можна робити як за грн так і за дол. Критичними періодами на подумати поки бачу в районі 9 липня, коли пройде 90 днів заморозки тарифів для всіх, крім Китаю, і 12 серпня коли мали б закінчуватися ігрища Вашингтону і Пекіну. Трохи аргументів для роздумів і, раптом, якісної дискусії:1. Торговий баланс ЄС непристойно профіцитний, як на теперішній час2. Експорт з ЄС максимально диверсифікований і США займає зараз значно менше ніж 20% його3. Значний ріст ВПК ЄС (на фоні значного остраху світу купувати озброєння в США) робить експорт ЄС ще якіснішим4. ЄС має важіль на США (якщо слова Трампа не виявляться маренням деменційного діда): це зріджений газ, імпорт якого в ЄС виріс в цьому році на більше ніж 40%. Дзеркальні мита на нього не викличуть захоплення в друзів президента США. А газу вистачає і в ЄС і в Катару.5. Крім торгівельного балансу є ще платіжний. А в умовах, коли американські трежурки нікому не потрібні, а вільних грошей в світі овер багато, чи не єдиною альтернативою є цінні папери ЄС. Це також аргумент.Я нікого ні в чому не переконую. Але ми вже кілька років живемо в світі де все міняється з швидкістю 1-3 місяці. Ігнорувати ці реалії і довго залишатися в полоні не актуальних переконань небезпечно. Те що зараз відбувається ще пів року тому здавалося неймовірним. Через пів року ми всі знову можемо бути дуже здивовані, але певні фундаментальні речі перемальовуються досить чітко, як на мене.Не виключаю можливості того, що можуть виникнути інші важливі чинники, які відкорегують ситуацію.Окремо треба слідкувати за "навчаннями" 3,14дарів і бульбашів в білорусії. Якщо справді відбудеться військова агресія на якусь країну НАТО, можуть бути варіанти. Тут маю припущення, що все буде не так страшно. США, в разі біди в Тихому океані, не дадуть собі ради без Британії та Франції. А якщо США кине ЄС у випадку теоретичного Сувальського коридору, то НАТО буде поховано і США залишаться самі. Підозрюю, що кремлядь знову провокують на потрібний крок, щоб: відтягнути сили з України; остаточно добити рашистів і лишити Китай на одинці. Я не вірю, що Трамп зможе ще довго безкарно принижувати весь цивілізований світ і США. Надто великі сили зараз ображені (дипломатично кажучи) в США і світі Трампом і його блазнями...