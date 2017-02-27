Додано: Вів 08 лип, 2025 19:27

Трохи про облігації і дефіцит бюджету

За даними НБУ, упродовж січня – червня 2025 року Уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах:

194 млдр 795 млн грн,

648 млн дол. США

394 млн євро.

На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано:

190 млрд 838 млн грн,

953 млн дол. США

78 млн євро.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення до 30 червня 2025 року Уряд України :

на первинних аукціонах залучив

1 трлн 246 млрд 777 млн грн,

8 млрд 993 млн дол. США

та 2 млрд 862 млн євро,

на погашення за ОВДП спрямував

865 млдр 648 млн грн,

9 млдр 565 млн дол. США

2 млрд 645 млн євро.

Максимальна дохідність ОВДП, що розміщувалися на аукціонах у червні, становила в гривні 17,80% річних. ОВДП, номіновані в доларах США та євро, у червні не розміщувалися.

Щодо військових ОВДП

Найбільше їх сконцентровано банками – первинними дилерами.

Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України.

Станом на 1 липня 2025 року він становив:

• 107 млрд 344 млн грн, або 37% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП;

• 1 млрд 843 млн дол. США, або 71 % від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у дол. США;

• 248 млн євро, або 52 % від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро.

Загальний портфель військових облігацій у власності фізичних та юридичних осіб за останній рік зріс більше ніж в 1,7 рази та становить станом на 1 липня 2025 року 197 млрд грн.



Обсяг військових облігацій у власності нерезидентів станом на 1 липня 2025 року становив 9 млрд 601 млн грн, 7,4 млн дол. США та 10 млн євро.

Мінфін в червні 2025 року здійснив погашення військових ОВДП на суму 40 млрд 604 млн грн.



П.С. ЄС терміново шукає $19 млрд для покриття дефіциту бюджету України на наступний рік, — The Financial Times

Багато хто в Брюсселі розраховував на мирну угоду цього року, яка б полегшила бюджетні проблеми Україні, але тепер доводить екстрено перераховувати витрати, розповів високо посадовець ЄС, який бере участь у перемовинах із Києвом.

Серед варіантів, що розглядаються:

▪Направлення військової допомоги у вигляді позабюджетних грантів і збільшення виплат у рамках схеми G7 на $50 млрд щодо передачі майбутніх доходів від заморожених валютних резервів Росії;

▪Інший варіант — спрямовувати військову підтримку Україні у вигляді двосторонніх грантів, які враховуватимуться окремо як позабюджетні трансферти і при цьому дозволять країнам ЄС відносити їх на національні оборонні витрати;

▪У Брюсселі розглядають можливість прискорити перерахування Києву кредитів, забезпечених майбутніми надходженнями від заблокованих доходів РФ. Ще один сценарій — інвестувати російські кошти у ризиковані інструменти з метою отримати підвищений дохід.