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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11926119271192811929>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6 5 32
40,00-40,50
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0
41,00-41,50
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2
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45,00-45,50
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0
45,50-46,00
6%
2
Більше 46,00
9%
3
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:10

  Investor_K написав:
  Василь-Рівне написав:
  Investor_K написав:Брехня. Молодь у нас технологічна.

Одна просте питання - з скількома НОВИМИ людьми Ви кожен день спілкуєтесь? Здивовані цим питанням, вірно? Отож бо і воно, тому Вам моїх висновків і не зрозуміти

Нові люди - це новонароджені. Ви з ними кожного дня спілкуєтесь щодо інновацій????

У літніх людей і старі знайомі можуть зранку бути «новими»..
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 лип, 2025 22:30

  Investor_K написав:Сенс тоді купляти?

Покупка мелких слитков обычно рассматривается как резерв на случай полного краха экономики. В этом случае, их можно будет обменять на еду по очень невыгодному курсу.
В качестве инвестиции это приобретение сомнительно.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 00:27

Сибарит ...а в якості інвестиції в життя - без сумніву!
Visky
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 07:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Сибарит написав:В качестве инвестиции это приобретение сомнительно.


Яку альтернативу порадите?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 08:28

  Навуходоносор написав:
  orest написав:Адміністрація Трампа нарешті надіслала лист про митні тарифи для ЄС. 30% з 1 серпня. ЄС, Мексика і Канада таки найбільші вороги США за версією ТАСО. Все що писав раніше залишається в силі, крім, можливо, термінів. Процес може трохи розтягнутися, а може й ні.
Найближчі 30-45 днів може відновитися війна Ізраїлю з Іраном. Але вона не буде тривалою. Знову 7-15 днів.
По нас ситуація може змінитися чи прояснитися протягом наступного тижня. Трамп готується до зустрічі з Сі і позиція Пекіну поки виглядає відчутно сильнішою. Щоб додати собі ваги Трампу бомбардування Ірану не вистачило...

Не хочу нагнітати.
Але, як на мене, Сі уже переміг.
Я тут нещодавно розмірковував - а що робить країну великою?
Поки виглядає так, що фішка штатів - вільна конкуренція+ імпорт мізків програє гібріду планової економіки і вільної конкуренції від Китаю. Наукових публікацій у Китаї удвічі більше, ніж у штатів. По чистій енергії вони теж у лідерах. Про електромобілі, рідкоземи і літій знають усі.
Торговий флот будується переважно у Китаї...Китай стратегічно перемагає.
ЄС, Мексика і Канада не вороги, а конкуренти... схоже, Дональд впав у дитинство і мріє про маленьку Америку для американців.
Не пом'ятаю, чи порівнював тут Трампа з Горбачовим. Але, щось таки є.
Іран - це дрібна поміч для Ізраїлю у вирішенні проблем на БС...На увесь світ потуги не має, про що він уже сказав.
Про Україну...я краще промовчу. У оглядах міжнародних організацій є вся потрібна інформація.

як антизахідники та прихильники автократій намагаються побачити переваги останніх. ще раз - на поточний момент автократії стратегічно програють демократіям.

тому, Сі вже програв - коли вирішив стати аля імператором на кшталт Мао - й чомусь забувши, що Ден сам відійшов від влади.

фішка штатів окрім вільної конкуренції - це гра за правилами та головне - довіра. ні першого, ні другого в Китаї немає й невідомо, чи буде. й в Китаї до речі не планова економіка (це було в срср), а скоріш державний капіталізм з дуже великим впливом держави (яка як відомо ніколи не була якісним менеджером).

ще раз підйом Китая стався лише внаслідок співпраці з Заходом, яку започаткував Ден. як тільки починається конфронтація, економічне диво Китаю швидко закінчиться. бо американець купить не десять пар кросівок, а одну, чи купить у В'єтнамі - а от куди свої кросівки подіне Китай - велике питання.

те ж виробництво чипів - дуже складна технологія, яка потребує кооперації багатьох країн - й Китай раптово залишився без сучасних чипів, й він це не скопіює. редкоземи - монополія Китаю викликана лише, що вони там дешевші (й то невідомо, чи не за рахунок державних субсидій). розвинути в інших країнах - лише питання часу - є й родовища, й технології. чиста енергія - це західна тема, сам Китай хоч й лідер - йому це не дуже потрібно (що там зі смогом в Пекині?). я вже мовчу про величезну купу боргів, яка накопичилася в Китаї...

в демократій є свої проблеми - але є й механізми їх вирішення. хоча сплеск популізму, власне як й особистість Трампа - це серйозні виклики. але шансів впоратися з ними в демократій набагато більше, ніж у автократій.

тому наш шлях в ЄС, й тільки туди - альтернатив немає 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 08:29

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:В качестве инвестиции это приобретение сомнительно.

Яку альтернативу порадите?

земля ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 09:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Shaman написав:як антизахідники та прихильники автократій намагаються побачити переваги останніх. ще раз - на поточний момент автократії стратегічно програють демократіям.

ИМХО автократії дуже залежать від особистих якостей лідера. Коли він щирий патріот-альтруїст і ще й геній, то вони переважають демократії через оперативність виконання рішень. Але таких лідерів можна порахувати на пальцях однієї руки і Сі явно не входить в їх число.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 09:43

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Цікаво а тут є ті хто пам'ятає курс 1,6 долара за євро? Так що все може бути!
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 09:50

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  ihorsic написав:Цікаво а тут є ті хто пам'ятає курс 1,6 долара за євро? Так що все може бути!

Так це було ж буквально перед кризою, коли гривня девальвувала 5->8, а Євро 0.6->0.8
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 13 лип, 2025 09:50

  ihorsic написав:Цікаво а тут є ті хто пам'ятає курс 1,6 долара за євро? Так що все може бути!


Натрапив на такий вираз..."Фунт стерлінгів був основною резервною світовою валютою приблизно з кінця XVII століття до початку XX століття, тобто понад 200 років. Долар США є головною світовою резервною валютою приблизно з 1944 року (Бреттон-Вудська система), отже, вже майже 80 років". (С)...
sergikkc007
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