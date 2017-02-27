Миша-клиент написав:инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.
а який обмінний курс тоді буде нацвалюта воюючої країни - хліб, або й навіть долари під час всесвітнього колапсу, якщо за золоту монету дадуть лише буханець (але ж дадуть). або скільки хліба можна буде наміняти на квартиру на хрещатику? Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.
Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв
orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.
Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв
Миша-клиент написав:инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.
а який обмінний курс тоді буде нацвалюта воюючої країни - хліб, або й навіть долари під час всесвітнього колапсу, якщо за золоту монету дадуть лише буханець (але ж дадуть). або скільки хліба можна буде наміняти на квартиру на хрещатику? Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.
Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв