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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11931119321193311934

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.08.2025?

Опитування проводиться до П'ят 01 сер, 2025 15:44

Валютний ринок в контексті ДС 6.1 5 36
40,00-40,50
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0
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41,00-41,50
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42,00-42,50
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4
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45,50-46,00
8%
3
Більше 46,00
8%
3
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 15 лип, 2025 22:35

Миша-клиент ИМХО золото для всіх "твердих" валют як долар для гривні: може іноді просідати, може бути стабільним, але глобально курс тільки росте.
На жаль, вже 50 років як поховали золотий стандарт.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Миша-клиент написав:инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 11:29

  budivelnik написав:
  Миша-клиент написав:инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.

а який обмінний курс тоді буде нацвалюта воюючої країни - хліб, або й навіть долари під час всесвітнього колапсу, якщо за золоту монету дадуть лише буханець (але ж дадуть). або скільки хліба можна буде наміняти на квартиру на хрещатику?
Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).
whois2010
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 07:48

  whois2010 написав:Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).


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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:20

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.

Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв ;)
orest
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:30

  orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.

Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв ;)

євро - всьо?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 10:31

  whois2010 написав:
  budivelnik написав:
  Миша-клиент написав:инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.

а який обмінний курс тоді буде нацвалюта воюючої країни - хліб, або й навіть долари під час всесвітнього колапсу, якщо за золоту монету дадуть лише буханець (але ж дадуть). або скільки хліба можна буде наміняти на квартиру на хрещатику?
Залишаються лише вічні цінності: набої, карабіни-дробовики, всюдихіди з решітками та шипами, пальне для гасових ламп та антибіотики з горілкою (для себе обираю джин).

а що там з опретором учотки "сільський валютчик"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:24

  budivelnik написав:
  Миша-клиент написав:инвестиций в физ. золото как в "тихую гавань": НЕ обязательно доходно, НО ликвидно И надежно;
Поцікався обмінним курсом золото-хліб наприклад під час будь-якої тривалої війни і тобі все стане ясно з словом ліквідно/дохідно.

Зображення

натисніть на фото і курс стане краще видно
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Повідомлення Додано: Чет 17 лип, 2025 15:35

  flyman написав:
  orest написав:Провал євро під 1,16 вчора стався зразу ж з серйозними ударами Ізраїлю по Дамаску, які були спровоковані різнею друзів в Ес-Суейді. Потім були заяви адміністрації Трампа, що порозуміння між Сирією і Ізраїлем відновлено. Ну і черговий наїзд Трампа на Пауела. Сьогодні всі інформаційні хвилі вляглися і пара зараз на 1,158.

Тепер важливо де зупиниться корекція viewtopic.php?p=5871650#p5871650 . В любому випадку: чи буде це 1,14 чи 1,13 чи навіть 1,11 - перейду наступною частиною USD в EUR. 1,2Х ніхто не відміняв ;)

євро - всьо?

Прочитав всі слова, не зрозумів фразу?
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