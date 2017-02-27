земля [/quote]
Це дивлячись де[/quote]
Байдуже.. 1 сотка вже зараз від 10 тис. Тому якщо є десь можливість нище-беріть! Або паї, але щоб були поруч бажано-тоді ви маєте вагу на переговорах)[/quote]
Найдешевша земля в країні — Запорізька. Лише 38,3 тис. грн/га. Далі "йдуть" Херсонщина — 39,1 тис. грн/га, Чернігівщина — 41,1 тис. грн/га.
Найдорожчою є земля на Івано-Франківщині — у середньому, за один гектар покупець викладе 126,6 тис. грн. Наслідують Львівщина із 118,3 тис. грн/га, Київщина — 89, 4 тис. грн/га.
️ 339 644 угоди купівлі-продажу землі було укладено з моменту відкриття земельного ринку в Україні у липні 2021 року.
Загалом продали понад 636 тис. га на 30,4 млрд грн. При цьому середня вартість одного гектара зросла на 60% — до 60,7 тисячі грн за гектар станом на червень 2025 року, - Опендатабот
в