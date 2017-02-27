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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 23 лип, 2025 13:56
Дюрі-бачі написав:
Коли курс рване догори? Фон "недовіри до влади" вже є
А этот фон точно в НБУ, который рулит курсом? Пышный выступил и так сказал? Прикольно...
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moveton
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:14
Victor8 написав:
Это показатель того, что золото очень сильно переоценено как в мире, так и в Украине соответственно.
Не удивлюсь, если золото в мире пойдет к цене платины, то есть 1471.30 USD/t.oz
да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
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Raymond
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:24
Raymond написав:
да, скорее всего, так как таких цен на золото тоже никогда небыло.
но если золото в цене будет падать, то доллар будет укрепляться в мире , а Трампу это не особо выгодно.
Но, это, возможно, будет то и не сильное укрепление доллара США по отношению к другим валютам.
Максимум паритет с евро 1,00=1,00
Насколько это критично, знает только сам Трамп
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Victor8
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:37
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