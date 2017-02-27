orest написав:Тим більше, що пішла робота по примиренню і задобренню студентів і молоді (після тих таки подій, які так налякали кілька успішних менеджерів).
На цю роботу планується витратити значні кошти - допомоги з народженням і доглядом, стипендії в 5 і більше разів нібито мають зрости. Плануються вибори?
orest написав:Щодо грн, то "вихід євреїв з Єгипту" активно триває...
Не зовсім зрозумів алегорію, але:
Попит населення України на готівковий долар впродовж другого кварталу поточного року різко впав — до $0,1 млрд у порівнянні з $1,9 млрд у першому кварталі. А загальний попит на готівкову валюту обвалився — до $0,8 млрд. від $2,8 млрд. https://tsn.ua/groshi/v-ukrayini-obvaly ... xE61yT-Hlg
Трампівські коники призвели до того, що міцна любов до "зелених" явно просіла, натомість:
Основною валютою для нових заощаджень став євро. Чиста купівля доларів становила в липні 17 млн доларів, тоді як євро - 312 млн у доларовому еквіваленті. Чиста купівля доларів становила в липні 17 млн доларів, тоді як євро - 312 млн у доларовому еквіваленті. https://www.rbc.ua/rus/news/dolar-vtrat ... 35069.html
Саме так!)) Якщо найближчим часом підпишуть мир/перемир'я.
А підписувати мир/перемир'я вороги кажуть, що хочуть після виборів у нас. І швидше всього така послідовність також можлива, бо знову ж таки пішли всілякі рейтинги де Зе нібито далі №1 і т.д., що виглядає подібно до виборів. Ці всі передвиборчі заманухи потребують дууже багацько грошей і чи партери готові аж так розщедритись, а якщо ні, то відповідно знову кратний девал.
Shaman написав:й стільки грошей не було. нагадаю, що стрімкий друк світових коштів почався десь в 2004, а в 2008 був взагалі перший стрибок. тому ситуація за останні 20 років - вона немає аналогів з попередніми періодами - а чим це закінчиться, подивимось
все почалось в 1971 році після того як Ніксон відмінив золотий стандарт...
звісно що QE/Covid-ла пустила гамерікосіків во всє тяжкіє...
але тренд зрозумілий - скоро будемо трилярди рахувати (чи що там йде після трильйонів!)